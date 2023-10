EQS-DD: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 13.10.2023 / 18:37 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Claudia Mikes 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsratsmitglied (Belegschaftsvertretung) HYPO NOE b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG (treuhändig über die HYPO-Wohnbaubank AG) b) LEI 5299003LP3FEIX2HYD09 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden a) Beschreibung des Fix verzinste Wohnbauanleihe: Finanzinstruments, Art des Wandelschuldverschreibung der Instruments Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft treuhändig für die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Kennung AT0000A372V1 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen EUR 10.000,-- d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen e) Datum des Geschäfts 12.10.2023 f) Ort des Geschäfts OTC ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 13.10.2023 CET/CEST ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Hypogasse 1 3100 St. Pölten Österreich Ende der Mitteilung EQS News-Service 86569 13.10.2023 CET/CEST