EQS-News: IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ gewinnt mit myhive Urban Garden den ersten Platz des Office of the Year Award

EQS-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ gewinnt mit myhive Urban Garden den ersten Platz des Office of the Year Award 06.10.2023 / 09:23 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ IMMOFINANZ gewinnt mit myhive Urban Garden den ersten Platz des Office of the Year Award Die IMMOFINANZ konnte sich mit ihrem innovativen und nachhaltigen Office-Konzept myhive Urban Garden beim diesjährigen Office of the Year Award durchsetzen und belegt den ersten Platz in der Kategorie „Co-Working Space“. CBRE, der weltweit größte Anbieter von Services und Investment im Bereich Gewerbeimmobilien, zeichnete mit dem Office of the Year Award erneut die innovativsten und besten Arbeitsplätze des Jahres aus. Die IMMOFINANZ überzeugte die Jury als bester Anbieter für Co-Working Spaces mit ihrem neuen myhive Urban Garden in der Wienerbergstraße 3–5 in 1100 Wien. Damit sicherte sich die IMMOFINANZ zum zweiten Mal in Folge den 1. Platz für innovatives Co-Working in Wien. Bereits 2021 wurde das myhive Office in der Ungargasse in 1030 Wien ausgezeichnet. „Wir sind hocherfreut über die Auszeichnung beim diesjährigen Office of the Year Award für unser myhive Urban Garden Konzept. Unmittelbar nach der Eröffnung im September diesen Jahres ist es eine besondere Auszeichnung für uns, die erneut bestätigt, dass wir bereits heute die passenden Lösungen für die Arbeitswelten von morgen in unserem Portfolio haben. Neben dem gebündelten Know-how und dem hohen Digitalisierungsgrad im operativen Betrieb mit unserer myhive-App liegt unser Fokus besonders auf der konsequenten Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie.“, kommentierte Radka Doehring, Mitglied des Vorstands der IMMOFINANZ. myhive Urban Garden bietet nachhaltige Office-Lösungen auf höchstem Niveau Die Office-Landschaft myhive Urban Garden ist ein innovatives Arbeitskonzept, das gezielt Stressfaktoren für Menschen, Unternehmen und die Umwelt reduziert. Das innovative Arbeitsalltags-Detox-Programm sorgt für eine perfekte Balance zwischen Work, Life und Environment. Das myhive Urban Garden Konzept basiert auf den bewährten Erfolgsfaktoren von myhive und erweitert diese um höchste Nachhaltigkeitsstandards und innovative Green-Lease-Verträge. Es schafft eine Business-Oase mit Grünfassade, großzügig begrünten Terrassen und eigenen Balkonen in allen Mieteinheiten, die einen Blick ins Grüne und auf das Naherholungsgebiet Wienerberg bieten. Dadurch trägt die IMMOFINANZ zur Schaffung eines angenehmen Mikroklimas und zur Förderung der Biodiversität am Wienerberg bei. myhive Urban Garden strebt das Prädikat "outstanding" im Rahmen der BREEAM-Zertifizierung an und entspricht der EU-Taxonomie. Die IMMOFINANZ hat sich bewusst für die Sanierung des Bestandsgebäudes anstelle eines Abrisses und Neubaus entschieden, was zu einer Wiederverwendung von Beton und Stahl sowie zur Einsparung von über 11.000 Tonnen CO[2] in der Bauphase führte. Aktuell verfügt die IMMOFINANZ inklusive der Projektentwicklungen über 27 myhive Offices in sechs Ländern mit einer vermietbaren Fläche von rund 600.000 m^2. Der eingeschlagene Wachstumskurs bei den myhive-Office-Lösungen wird fortgesetzt. Dabei wird der Fokus des myhive-Portfolioausbaus wie bisher auf den Hauptstädten der IMMOFINANZ-Kernmärkte liegen. Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ Group ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ auf ihre etablierten Immobilienmarken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro) sowie auf komplementäre Produkte und Portfolios, wie jenes der S IMMO. Die IMMOFINANZ hat ihre Beteiligung an der S IMMO Ende 2022 auf 50% plus 1 Aktie erhöht und konsolidiert diese Gesellschaft nun voll. Die IMMOFINANZ Group besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 7,8 Mrd., das sich auf rund 520 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. 