EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing mit neuem Ausblick für 2023

EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung Lenzing AG: Lenzing mit neuem Ausblick für 2023 14.09.2023 / 20:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Lenzing – Die weiterhin schwach verlaufende Entwicklung der für Lenzing relevanten Märkte gepaart mit sehr zurückhaltenden Markterwartungen im Jahr 2023 erfordert eine Neubewertung des makroökonomischen Umfeldes der Lenzing AG. Unter Berücksichtigung dieser momentan ausbleibenden Markterholung ist ein Erreichen der bisherigen Ergebnisprognose nicht zu erwarten. Die Lenzing Gruppe passt folglich ihre Prognose für die Ergebnisentwicklung an und geht für das Geschäftsjahr 2023 von einem EBITDA in einer Bandbreite von EUR 270 Mio. bis EUR 330 Mio. aus. Mit dem Ziel der Steigerung der Profitabilität und Cashflow-Generierung startet Lenzing ein holistisches Value Creation Programm. Ihre Ansprechpartner für Public Relations: Investor Relations: Dominic Köfner Sébastien Knus Vice President Corporate Communications & Vice President Capital Markets Public Affairs Lenzing Aktiengesellschaft Lenzing Aktiengesellschaft Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria Austria Telefon +43 7672 701 2743 Telefon +43 7672 701 3599 E-Mail media @ lenzing.com E-Mail s.knus @ lenzing.com Web www.lenzing.com Web www.lenzing.com Ende der Insiderinformation ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 14.09.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Lenzing AG 4860 Lenzing Österreich Telefon: +43 7672-701-0 Fax: +43 7672-96301 E-Mail: office @ lenzing.com Internet: www.lenzing.com ISIN: AT0000644505 Indizes: ATX Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1726765 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1726765 14.09.2023 CET/CEST