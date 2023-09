EQS-News: Wienerberger AG: Brick Award 24: Internationale Jury nominierte 50 Shortlist-Projekte

EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Sonstiges Wienerberger AG: Brick Award 24: Internationale Jury nominierte 50 Shortlist-Projekte 07.09.2023 / 08:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Brick Award 24: Internationale Jury nominierte 50 Shortlist-Projekte • Auswahlprozess für Shortlist-Projekte hat gestartet • Renommierte internationale Jury kürt Ziegelarchitektur aus aller Welt Wien, 07. September 2023 – Der biennal stattfindende Architekturwettbewerb Brick Award wird 2024 bereits das elfte Mal verliehen. Die hohe Anzahl an Einreichungen zeigt das große Interesse und Engagement der Architekten, internationalen Architekturkritikern, Bauherren und Journalisten im Rahmen dieser Auszeichnung: Insgesamt 743 Projekte aus 54 Ländern und sechs Kontinenten wurden eingereicht. Die Einreichphase für den Brick Award 24 fand zwischen dem 6. Dezember 2022 und 14. März 2023 statt. Unter allen Projekten wählte eine erfahrene Pre-Jury die herausragendsten 50 Einreichungen, welche im Oktober 2023 verkündet werden. Anschließend wird eine renommierte Jury, bestehend aus internationalen Architekten, die Gewinner in jeder Kategorie nominieren. Zusätzlich wird ein Gesamtsieger aus den Gewinnern der einzelnen Kategorien gekürt. Der Brick Award wird seit 2004 alle zwei Jahre verliehen. Seitdem hat sich der Preis als eine angesehene Auszeichnung in der Baubranche etabliert. „Ziegel ist ein nachhaltiger und wertvoller Baustoff, dessen innovativen Einsatz wir fördern und belohnen wollen. Neben Bewertungskriterien wie innovatives Design- und Architekturkonzept sowie die architektonische Qualität in Bezug auf Ästhetik, Form und Gestaltung des Projekts, liegt der Fokus besonders auf Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Durch die Förderung und Anerkennung des innovativen Einsatzes von Ziegel tragen wir dazu bei, umweltfreundliche und ressourcenschonende Bauweisen zu forcieren“, so Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG. In den folgenden fünf Auszeichnungskategorien wird jeweils ein Gewinner sowie ein Gesamtsieger nominiert: • Feeling at home: Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und kleine Wohnprojekte von hoher architektonischer Qualität, die komfortable, gesunde und nachhaltige Lebensräume mit Schwerpunkt auf energieeffizienten Lösungen bieten • Living together: Mehrfamilienhäuser: innovative Wohnlösungen unter Berücksichtigung von Trends und Herausforderungen der Urbanisierung wie Raumknappheit, Energieeffizienz und Klimaresilienz, soziale Herausforderungen sowie neue Wohnkonzepte • Sharing public spaces: komfortable, ästhetische, energieeffiziente und funktionale öffentliche Gebäude für Bildung, Kultur und Gesundheit, öffentliche Plätze sowie Infrastrukturprojekte • Working together: komfortable, ästhetische, energieeffiziente und funktionale Gewerbebauten, Büros und Industriebauten • Building outside the box: innovative Konzepte mit Fokus auf Kreislaufwirtschaft und Energieeffizienz und neuen Formen der Ziegelverwendung, Einsatz neuer Fertigungstechnologien, individuelle Backsteinarbeiten und neue Ornamentik Zu den Bewertungskriterien zählen ein innovatives Design- und Architekturkonzept, ein geschickter und innovativer Einsatz von Ziegel sowie die architektonische Qualität in Bezug auf Ästhetik, Form und Gestaltung des Projekts. Ein Schwerpunkt liegt ebenfalls auf der Angemessenheit des Projekts in Bezug auf Verwendungszweck, Gebäudetyp und kulturellen Kontext. Zudem spielen die Aspekte Nachhaltigkeit und Energieeffizienz eine wesentliche Rolle. Explizit kein relevanter Faktor ist der Einsatz von Wienerberger Produkten. Die Pre-Jury besteht dieses Jahr aus: • Anneke Bokern/Deutschland, Architekturjournalistin, Eigentümerin der Firma „Architour” in Amsterdam • Wojciech Czaja/Österreich, Journalist, Autor und Moderator, unter anderem für Der Standard und db deutsche bauzeitung • Andres Kurg/Estland, Professor für Architekturgeschichte und -theorie am Institut für Kunstgeschichte an der Estonian Academy of Arts in Tallinn Die folgenden fünf international renommierten Architekten in der Jury werden die Gewinner auswählen: • Christelle Avenier/Frankreich, Architektin und Gründungspartnerin von Avenier Cornejo Architectes • Christine Conix/Belgien, Architektin und Gründungspartnerin von Conix RDBM Architects • Ingrid van der Heijden/Niederlande, Architektin und Gründungspartnerin von CIVIC architects • Wojciech Malecki/Polen, Architekt und Gründer von Maleccy biuro projektowe • Boonserm Premthada/Thailand, Architekt und Gründer von Bangkok Project Studio Im Rahmen des Brick Awards wird auch das Brick 24 Book publiziert. Im Rahmen des Brick Awards wird auch das Brick 24 Book publiziert. Darin werden die nominierten und preisgekrönten Projekte vorgestellt. Die Gewinnerprojekte in den fünf Kategorien sowie der Gesamtsieger des Awards werden bei der offiziellen Preisverleihung in Wien im Frühsommer 2024 bekannt gegeben. Mehr Informationen zum Brick Award finden Sie hier [1] www.brickaward.com Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 5,0 Mrd. € und ein EBITDA von 1 Mrd. €. 