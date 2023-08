AUSTRIACARD HOLDINGS AG: AUSTRIACARD HOLDINGS AG ANNOUNCES H1 2023 RESULTS

EQS-Media / 30.08.2023 / 19:31 CET/CEST AUSTRIACARD HOLDINGS AG GIBT ERGEBNISSE FÜR DAS H1 2023 BEKANNT 30.^August, 2023: AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG) setzt die starke operative Leistung auch im ersten Halbjahr 2023 fort. • Die Umsatzerlöse im H1 2023 stiegen um 32,1% und erreichten € 181,2 Mio, angetrieben durch die starke Leistung im Bereich von Zahlungsprodukten und -lösungen als auch vom Beitrag, der kürzlich erworbenen Mehrheitsbeteiligung an einem Postdienstleistungsunternehmen in Rumänien. • In allen Märkten konnte ein starkes Wachstum verzeichnet werden – das Segment „Western Europe, Nordics and Americas“ wuchs um 30,4% € auf 68,2 Mio. – „Central Eastern Europe and DACH“ um 19,7% auf € 84,5 Mio. – „Türkiye, Middle East and Africa“ um 74,7% auf € 32,0 Mio. • Skaleneffekte glichen den Anstieg der Materialkosten weitgehend aus und führten zu einem Anstieg des Bruttogewinns um 28,5% auf € 43,9 Mio. • Maßnahmen zur Kostenkontrolle dämpften die Betriebskostenentwicklung, was zu einem Anstieg des angepassten EBITDA um 31,5% auf € 26,0 Mio. und einer Marge von 14,4% führte. • Der Gewinn nach Steuern stieg um 156,8% auf € 12,3 Mio. aufgrund deutlich geringerer Anpassungen im Vergleich zum H1 2022, wodurch sich die Marge verglichen mit dem ersten Halbjahr 2022 von 3,5% auf 6,8% verbesserte. • Um der raschen Expansion in neue Märkte besser gerecht zu werden, hat das Unternehmen im ersten Halbjahr 2023 eine neue Unternehmensstruktur eingeführt, die auf den wichtigsten Marktsegmenten – „Central Eastern Europe and DACH“ , „Western Europe, Nordics and Americas“ , „Türkiye, Middle East and Africa“ - basiert. Die neue Struktur wird das Cross-Selling des sich erweiternden Lösungsportfolios der Gruppe erleichtern und den Kundenservice verbessern. KOMMENTAR DES CEO Panagiotis Spyropoulos, Vize-Vorsitzender und CEO der AUSTRIACARD HOLDINGS AG, stellt fest: “In der ersten Jahreshälfte 2023 konnten wir weiterhin starke Ergebnisse erzielen und ein Umsatzwachstum von 32,1%, ein Wachstum des angepassten EBITDA von 31,5% und einen Anstieg des Nettogewinns um 156,8% erzielen. Um aus der erweiterten Größe und Reichweite sowie dem verbesserten Lösungsportfolio, das uns die jüngsten erfolgreichen Akquisitionen ermöglichten, besseren Nutzen zu ziehen, haben wir unsere Gruppe nach geografischen Gesichtspunkten strategisch umstrukturiert. Wir haben die wichtigsten Märkte, in denen wir tätig sind („Central Eastern Europe and DACH“ – „Western Europe, Nordics and Americas“- „Türkiye, Middle East and Africa“), in separate Cluster integriert, die jeweils von einem EVP, einem Mitglied des Vorstands, geleitet werden. Diese Struktur wird es uns ermöglichen, die Bedürfnisse unserer Kunden durch die Bereitstellung eines erweiterten, integrierten Produkt- und Dienstleistungsportfolios mit einem einzigen Servicepunkt besser zu bedienen. Neben dem starken organischen Wachstum, das wir vorantreiben, würden wir selektive Ergänzungsakquisitionen, die unser Portfolio, unsere Reichweite und unsere Größenordnung verbessern könnten und mit unserer erklärten Strategie, ein international führender Anbieter von Zahlungslösungen, sicherem Datenmanagement und digitalen Technologien zu werden, übereinstimmen in Betracht ziehen." H1 2023 GESCHÄFTSVERLAUF Geschäftsverlauf D D Q2 Q2 in Mio. € H1 2023 H1 2022 '23-'22 '23-'22 2023 2022 % Umsatzerlöse 181,2 137,1 44,0 32,1% 91,4 76,7 Material und Versandkosten (102,8) (75,8) (27,1) 35,7% (51,1) (42,5) Bruttogewinn I 78,3 61,4 17,0 27,6% 40,3 34,2 Bruttomarge I 43,2% 44,7% -1,5% 44,1% 44,6% Produktionskosten (34,4) (27,2) (7,2) 26,6% (18,3) (14,2) Bruttogewinn II 43,9 34,2 9,7 28,5% 22,0 20,0 Bruttomarge II 24,2% 24,9% -0,7% 24,1% 26,1% Sonstige Erträge 1,5 1,3 0,2 14,2% 0,9 0,6 Vertriebsaufwand (11,0) (10,0) (1,0) 10,5% (5,7) (5,3) Verwaltungsaufwand (12,5) (9,1) (3,4) 37,4% (6,9) (4,9) Forschungs- und (3,5) (3,0) (0,5) 16,4% (1,8) (1,6) Entwicklungsaufwand Sonstige Aufwendungen (0,1) (0,4) 0,3 -75,6% 0,0 (0,2) + Abschreibungen und 7,7 6,8 0,9 13,8% 4,0 3,5 Wertminderungen angepasstes EBITDA 26,0 19,8 6,2 31,5% 12,5 12,2 angepasste EBITDA Marge 14,4% 14,4% -0,1% 13,7% 15,9% - Abschreibungen und (7,7) (6,8) (0,9) 13,8% (4,0) (3,5) Wertminderungen angepasstes EBIT 18,3 13,0 5,3 40,7% 8,5 8,7 Finanzerträge 0,1 0,0 0,1 249,3% 0,1 0,0 Finanzierungsaufwendungen (3,0) (1,9) (1,1) 56,4% (1,5) (1,0) Ergebnis von Assoziierten 0,0 0,0 (0,0) -100,0% 0,0 0,0 Unternehmen Finanzergebnis (2,9) (1,8) (1,0) 56,9% (1,5) (1,0) angepasster Gewinn (Verlust) 15,4 11,2 4,2 38,1% 7,1 7,7 vor Steuern Anpassungen (0,5) (4,6) 4,2 -90,2% 1,6 (3,8) Gewinn (Verlust) vor Steuern 15,0 6,6 8,4 128,0% 8,7 3,9 Steueraufwendungen (2,7) (1,8) (0,9) 51,8% (1,2) (1,2) Gewinn (Verlust) nach 12,3 4,8 7,5 156,8% 7,5 2,7 Steuern Die Konzernumsatzerlöse der AUSTRIACARD HOLDINGS im ersten Halbjahr 2023 erreichten € 181,2 Mio, was einem Anstieg von € 44,0 Mio. oder 32,1% gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 entspricht. Aus Sicht von Produktkategorien betrachtet, resultiert dieser Anstieg im Wesentlichen aus einem deutlichen Anstieg des Umsatzes mit Smartcards (€ +19,8 Mio.) und Druck- und Postversanddiensten (€ +10,1 Mio.), insbesondere auf dem rumänischen Markt durch die Akquisition der Mehrheitsanteile von Pink Post Operations S.R.L. (€ +9,8 Mio.). Die Zahl der verkauften Karten stieg um 13,1 % und erreichte im ersten Halbjahr 2023 € 68,9 Millionen. Aus Sicht der Segmente betrachtet, leisteten alle Marktcluster einen Beitrag zum Anstieg der Umsatzerlöse im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022, wie auch aus der folgenden Tabelle ersichtlich ist. Umsatzerlöse nach Segmenten H1 2023 H1 2022 D '23-'22 D '23-'22 % in Mio. € Western Europe, Nordics and Americas 68,2 52,3 15,9 30,4% Central Eastern Europe and DACH 84,5 70,6 13,9 19,7% Türkiye, Middle East and Africa 32,0 18,3 13,7 74,7% Eliminierungen & Corporate (3,5) (4,0) 0,5 -12,9% Summe 181,2 137,1 44,0 32,1% Der Bruttogewinn I stieg im ersten Halbjahr 2023 um € 17,0 Mio. bzw. 27,6 % von € 61,4 Mio. auf € 78,3 Mio., was hauptsächlich auf profitables Umsatzwachstum zurückzuführen ist. Die Bruttomarge I ging um 1,5 Prozentpunkte auf 43,2 % zurück, was im Wesentlichen auf höhere Materialkosten und einen veränderten Umsatzmix zurückzuführen ist. Der Bruttogewinn II erhöhte sich im ersten Halbjahr aufgrund des Umsatzwachstums um € 9,7 Mio. bzw. 28,5% von € 34,2 Mio. auf € 43,9 Mio. Die Bruttomarge II verringerte sich geringfügig um 0,7 Prozentpunkte auf 24,2%, da Skaleneffekte den Rückgang der Bruttomarge I weitgehend kompensierten. Betriebliche Aufwendungen vor Abschreibungen und Wertminderungen H1 2023 H1 2022 D '23-'22 D '23-'22 % (OPEX) in Mio. € Produktionskosten (34,4) (27,2) (7,2) 26,6% Vertriebsaufwand (11,0) (10,0) (1,0) 10,5% Verwaltungsaufwand (12,5) (9,1) (3,4) 37,4% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (3,5) (3,0) (0,5) 16,4% + Abschreibungen und Wertminderungen 7,7 6,8 0,9 13,8% Summe (53,7) (42,5) (11,2) 26,5% Betriebliche Aufwendungen in % vom 29,6% 31,0% Umsatz Die in der obigen Tabelle dargestellten betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um € 11,2 Mio. bzw. 26,5 %, was im Wesentlichen auf höhere Personalkosten (€ +7,1 Mio.) und Aufwendungen für Fremdleistungen (€ +2,3 Mio.) zurückzuführen ist. Der Hauptgrund für diesen Anstieg ist der Anstieg der Geschäftstätigkeit, welcher sich durch den Anstieg der Mitarbeiterzahl um fast 1.000 Mitarbeiter - unter anderem durch die Hinzunahme des Pink Post-Geschäfts in Rumänien - zeigt, sowie auch Inflations-bedingte Gehaltserhöhungen und Kosten im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Verschmelzung mit Inform P. Lykos, Griechenland, und der neuen Notierung an der Athener Börse und Wiener Börse, welche im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossen wurde. Trotzdem sanken die betrieblichen Aufwendungen in Prozent vom Umsatz von 31,0 % auf 29,6 %, da die zusätzlichen Aktivitäten integriert wurden und die Marge erhöht haben. Das angepasste EBITDA stieg im ersten Halbjahr 2023 um € 6,2 Mio. und erreichte € 26,0 Mio., was auf einen höheren Bruttogewinn zurückzuführen ist, der nur teilweise durch den Anstieg der betrieblichen Aufwendungen ausgeglichen wurde. Die angepasste EBITDA-Marge blieb bei 14,4%. Das angepasste EBIT erhöhte sich um € 5,3 Mio. bzw. 40,7%, da der Anstieg des angepassten EBITDA teilweise durch planmäßige Abschreibungen (€ 0,9 Mio.) kompensiert wurde. Das angepasste Ergebnis vor Steuern erhöhte sich um € 4,2 Mio. bzw. 38,1%, da der Anstieg des angepassten EBIT teilweise durch höhere Zinsaufwendungen infolge der deutlich gestiegenen Zinsen und den daraus resultierenden hohen Zinskosten (€ +1,0 Mio.) kompensiert wurde. Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich um € 7,5 Mio. bzw. 156,8 % von € 4,8 Mio. auf € 12,3 Mio., was hauptsächlich auf einen deutlich niedrigeren Saldo von Anpassungen, wie in der folgenden Tabelle ersichtlich, in Höhe von € -0,5 Mio. im ersten Halbjahr 2023 gegenüber € -4,6 Mio. im Jahr 2022 zurückzuführen ist. Anpassungen H1 H1 D D in Mio. € enthalten 2023 2022 '23-'22 '23-'22 in % Managementbeteiligungsprogramme (0,6) (1,3) 0,7 -51,3% EBITDA Wechselkursgewinne Gewinn vor (0,2) -100,0% Steuern 0,0 0,2 Wechselkursverluste Gewinn vor (0,1) 0,0 (0,1) n/a Steuern Effekt Hyperinflation IAS 29 Gewinn vor 0,2 (0,4) 0,6 -162,4% Steuern Aufwendungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Gewinn vor 0,0 (3,1) 3,1 -100,0% finanziellen Vermögenswerten und Steuern Verbindlichkeiten Summe (0,5) (4,6) 4,2 -90,2% H1 2023 VERMÖGENS- UND FINANZLAGE Bilanz 31/12/2022 in Mio. € 30/06/2023 angepasst D '23-'22 D '23-'22 % Langfristiges Vermögen 156,6 153,7 2,9 1,9% Kurzfristiges Vermögen 127,9 116,4 11,5 9,9% Summe Aktiva 284,6 270,2 14,4 5,3% Eigenkapital 100,9 82,6 18,4 22,2% Langfristige Verbindlichkeiten 83,8 89,6 (5,7) -6,4% Kurzfristige Verbindlichkeiten 99,8 98,0 1,8 1,8% Summe Eigenkapital und Passiva 284,6 270,2 14,4 5,3% Die Bilanzsumme erhöhte sich um € 14,4 Mio. von € 270,2 Mio. zum 31.12.2022 auf € 284,6 Mio. zum 30.06.2023, was im Wesentlichen auf die Erhöhung höhere Vorräte und Vertragsvermögenswerte in Folge der unterjährig höheren Geschäftstätigkeit zurückzuführen ist. Die Verminderung der langfristigen Verbindlichkeiten betrifft im Wesentlichen die Ausbuchung von Put-Optionsverbindlichkeiten für einen Aktienoptionsplan auf Divisionsebene, welcher im ersten Halbjahr 2023 storniert wurde. Infolge der guten Ergebnisse und der Konsolidierung der ehemals divisionalen Managementbeteiligungsprogramme des Konzerns als einen neuen Plan mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente auf Ebene der Gesellschaft, erhöhte sich das Eigenkapital um € 18,4 Mio. und die Eigenkapitalquote des Konzerns stieg zum 30. Juni 2023 von 30,6 % auf 35,5 %. Working Capital in Mio. € 30/06/2023 31/12/2022 D '23-'22 D '23-'22 % Vorräte 46,2 36,1 10,1 28,0% Vertragsvermögenswerte 14,7 10,9 3,8 35,3% Steuerforderungen 0,2 0,3 (0,1) -39,0% Lieferforderungen 42,2 40,0 2,2 5,4% Sonstige Forderungen 8,4 7,5 0,9 11,4% 111,6 94,8 16,8 17,7% Steuerverbindlichkeiten (3,9) (3,5) (0,4) 11,4% Lieferverbindlichkeiten (42,9) (44,0) 1,1 -2,5% Sonstige Verbindlichkeiten (16,1) (12,4) (3,7) 29,8% Vertragsverbindlichkeiten (4,6) (7,1) 2,5 -35,5% Passive Rechnungsabgrenzungen (0,3) (3,4) 3,1 -91,8% (67,7) (70,4) 2,7 -3,8% Working Capital 43,9 24,4 19,5 79,6% Zum 30. Juni 2023 belief sich das Working Capital auf € 43,9 Mio. und stieg im Vergleich zum 31. Dezember 2022 um € 19,5 Mio. oder 79,6 %, in erster Linie aufgrund des hohen Wachstum in diesem Geschäftsjahr, das zu höheren Vorräten für Rohstoffe, Vertragsvermögenswerte sowie höheren Forderungen aus Lieferungen und Leistungen führte. Geldflussrechnung H1 2023 H1 2022 D '23-'22 D '23-'22 % in Mio. € Cashflow aus der operativen 2,5 9,4 (6,9) -73,2% Tätigkeit Cashflow aus der (7,7) (8,3) 0,6 -7,0% Investitionstätigkeit Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 0,3 4,3 (4,0) -93,9% Netto-(Abnahme) Zunahme der (4,9) 5,4 (10,3) -190,8% Zahlungsmittel Investitionen inkl. Nutzungsrechte, (9,9) (13,0) 3,1 -23,7% exkl. M&A (CAPEX) Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit des Konzerns zeigt einen Rückgang um € 6,9 Mio. von € 9,4 Mio. im Jahr 2022 auf € 2,5 Mio. im ersten Halbjahr 2023. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf den Anstieg des Working Capitals um € 19,5 Mio. zurückzuführen, der die starke Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2023 nahezu ausgeglichen hat. Im Jahr 2022 betrug der Anstieg des Nettoumlaufvermögens nur € 8,8 Mio. Der Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit belief sich auf einen Nettoabfluss von € 7,7 Mio. und betraf im Wesentlichen Investitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte. Die Zugänge zu den materiellen und immateriellen Vermögenswerten einschließlich der geleasten Vermögenswerte sanken auf € 9,9 Mio. im Vergleich zu € 13,0 Mio. im ersten Halbjahr 2022. Die Investitionen beziehen sich hauptsächlich auf Forschung und Entwicklung, Software, die Installation einer Photovoltaik-Anlage in unserem Werk in Wien (Österreich), die Fertigstellung unseres neuen Personalisierungsstandorts in den USA, die Erweiterung unserer Standorte in Polen und Großbritannien zur Deckung der gestiegenen Nachfrage, sowie den Ausbau unseres neuen Post- und Versanddienstleistungsgeschäft in Rumänien (Pink Post) sowie Produktions- und Personalisierungsmaschinen. Der Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf einen Nettomittelzufluss von € 0,3 Mio. gegenüber einem Nettomittelzufluss von € 4,3 Mio. im ersten Halbjahr 2022 und resultiert im Wesentlichen aus der höheren Ausnutzung bestehender Kreditlinien zur Finanzierung des gestiegenen Working Capital-Bedarfs. Nettoverschuldung in Mio. € 30/06/2023 31/12/2022 D '23-'22 D '23-'22 % Zahlungsmittel (16,3) (21,6) 5,3 -24,6% Finanzverbindlichkeiten 103,4 98,2 5,2 5,3% Nettoverschuldung 87,1 76,6 10,5 13,7% Die Nettoverschuldung stieg um € 10,5 Mio. von € 76,6 Mio. zum 31. Dezember 2022 auf € 87,1 Mio. zum 30. Juni 2023. Dies ist hauptsächlich auf den Anstieg der Vorräte und Vertragsvermögenswerte sowie die der Investitionstätigkeit der Gruppe zurückzuführen. Die Nettoverschuldung / angepasstes EBIDTA (12 Monate) verringerte sich von 2,8x im ersten Halbjahr 2022 auf 1,9x im ersten Halbjahr 2023. H1 2023 FINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN Finanzielle Leistungsindikatoren H1 2023 H1 2022 D '23-'22 D '23-'22 % in Mio. € Umsatzerlöse 181,2 137,1 44,0 32,1% Bruttogewinn I 78,3 61,4 17,0 27,6% Bruttomarge I 43,2% 44,7% -1,5% n/a Bruttogewinn II 43,9 34,2 9,7 28,5% Bruttomarge II 24,2% 24,9% -0,7% n/a Betriebliche Aufwendungen vor 53,7 42,5 11,2 26,5% Abschreibungen und Wertminderungen Betriebliche Aufwendungen vor Abschreibungen und Wertminderungen 29,6% 31,0% -1,3% n/a in % vom Umsatz angepasstes EBITDA 26,0 19,8 6,3 31,5% angepasste EBITDA Marge 14,4% 14,4% -0,1% n/a angepasstes EBIT 18,3 13,0 5,3 40,7% angepasste EBIT Marge 10,1% 9,5% 0,6% n/a angepasster Gewinn vor Steuern 15,4 11,2 4,3 38,1% angepasster Gewinn vor Steuern 8,5% 8,2% 0,4% n/a Marge angepasster Gewinn nach Steuern 12,7 9,4 3,3 35,5% angepasster Gewinn nach Steuern 7,0% 6,8% 0,2% n/a Marge Gewinn nach Steuern 12,3 4,8 7,5 156,8% Gewinn nach Steuern Marge 6,8% 3,5% 3,3% n/a Eigenkapital / Bilanzsumme 35,5% 30,6% 4,9% n/a Operativer Cashflow 2,5 9,4 (6,9) -73;2% Operativer Cashflow in % der 1,4% 6,9% -5,5% n/a Umsatzerlöse Net Working Capital per 30. Juni 43,9 37,0 6,8 18,5% Working Capital in % der 12,2% 15,8% -3,6% n/a Umsatzerlöse (12 Monate) Nettoverschuldung per 30. Juni 87,1 93,9 (6,8) -7,3% Nettoverschuldung / angepasstes 1,9 2,8 (0,9) n/a EBITDA (12 Monate) Nicht-finanzielle Indikatoren H1 2023 H1 2022 D '23-'22 D '23-'22 % Anzahl der verkauften Karten (in Milli 68,9 61,0 7,9 13,1% onen) Durchschnittliche Anzahl von 1.998 1.392 606 43,5% Mitarbeiter in Vollzeitäquivalente Anzahl von Mitarbeiter per 2.573 1.456 1.117 76,7% 30.06.2023 Der vollständige ZWISCHENBERICHT der AUSTRIACARD HOLDINGS GROUP AG für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2023, der auszugsweise in dieser Pressemitteilung zum Halbjahresergebnis 2023 verwendet wurde, ist auf der Website des Unternehmens verfügbar: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/ ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG, mit Sitz in Wien und internationaler Präsenz, ist einer der führenden Anbieter von Secure Digital Technology Solutions in Europa. Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist einer der führenden B2B-Anbieter von Smart Cards, Personalisierungs- und Zahlungslösungen sowie sicheren Datenmanagement- und Digitalisierungslösungen in Österreich, Skandinavien, Zentral- und Osteuropa und Südosteuropa und hat darüber hinaus einen bedeutenden Marktanteil in vielen anderen europäischen Ländern und der Türkei. Die Gruppe expandiert schnell in geografische Gebiete außerhalb Europas, wie z.B. in die USA, wo sie ein neues Personalisierungszentrum eingerichtet hat, und in den Nahen Osten und Afrika, wo Vertriebsstandorte entwickelt wurden, die bereits ein bedeutendes Neugeschäft angezogen haben. Darüber hinaus hat sich die Gesellschaft zu einem bevorzugten Partner für Zahlungsprodukte und -lösungen für Challenger Banken/Neobanken entwickelt, einem weltweit wachsenden Marktsegment. Die Gesellschaft verfügt über eine sehr starke paneuropäische Präsenz, die vom Vereinigten Königreich bis nach Griechenland und in die Türkei reicht, mit sieben Produktionsstätten und sieben Personalisierungszentren in Europa sowie einem zusätzlichen Personalisierungszentrum in den USA, in denen derzeit rund 2.500 Mitarbeiter beschäftigt sind. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über Vertriebsstandorte in Norwegen, der Tschechischen Republik, Deutschland, Kroatien, Serbien, Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie über ein Netzwerk von Partnern und Vertriebsagenturen auf der ganzen Welt. Diese Präsenz ermöglicht es der Gesellschaft, ihren Kunden ein hohes Serviceniveau zu bieten, was durch die sehr langjährigen Geschäftsbeziehungen bestätigt wird. Der internationale Kundenstamm der Gruppe profitiert von einem komplementären Produkt-, Dienstleistungs- und Lösungsangebot, das von Rechnungsdruck, Direktmailing und Dokumentenverarbeitung bis hin zu Zahlungs-, Transit- und ID-Karten reicht und zunehmend mit Online-, Mobil- und Digitalisierungslösungen kombiniert wird. Kontaktperson: Dimitris Tzelepis, Executive Director, Capital Markets, M&A and IR Tel: +43 1 61065 - 357 E-Mail: d.tzelepis @ austriacard.com Webseite: [1] www.austriacard.com Symbol: ACAG ISIN(s): AT0000A325L0 Börse(n): Wiener Börse (Prime Market) Athener Börse (Main Market) Ende der Pressemitteilung ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Emittent/Herausgeber: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Schlagwort(e): Finanzen 30.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Wien Österreich E-Mail: ac.contact @ austriacard.com Internet: https://www.austriacard.com/ ISIN: AT0000A325L0 WKN: A3D5BK Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1715371 Notierung vorgesehen, intended to be listed; Ende der Mitteilung EQS-Media 1715371 30.08.2023 CET/CEST References Visible links 1. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=41461859389e76d9e66a501181c96d7d&application_id=1715371&site_id=apa_ots_austria&application_name=news