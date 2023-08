EQS-News: Änderungen im Vorstand der ANDRITZ

EQS-News: Andritz AG / Schlagwort(e): Personalie Änderungen im Vorstand der ANDRITZ 18.08.2023 / 10:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ GRAZ, 18. AUGUST, 2023. Jarno Nymark (M.Sc. Eng.) wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 in den Vorstand der ANDRITZ AG berufen und übernimmt damit die Verantwortung für den Geschäftsbereich Pulp & Paper. Zuvor wurde dieser Geschäftsbereich von Joachim Schönbeck für das Capital-Geschäft und Humbert Köfler für das Service-Geschäft geleitet. Zukünftig wird sich Joachim Schönbeck auf seine Rolle als Vorstandsvorsitzender von ANDRITZ konzentrieren, und Humbert Köfler wechselt nach 36 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand. Jarno Nymark arbeitet derzeit als Senior VP und Global Division Manager für Fiber Technologies. Er übernahm diese Aufgabe im Jahr 2022, nachdem er zuvor erfolgreich verschiedene globale Managementpositionen in Finnland, Deutschland und China innehatte. „Ich freue mich, Jarno Nymark in unserem Vorstand begrüßen zu dürfen. Er hat seine gesamte berufliche Laufbahn im Unternehmen verbracht, und seine umfassende Erfahrung in anspruchsvollen globalen Positionen bei ANDRITZ verleiht ihm einen ausgezeichneten Hintergrund für die Leitung und Weiterentwicklung unseres Zellstoff- und Papiergeschäfts. Ich möchte auch Humbert Köfler für seine langjährige engagierte Führung und seine zahlreichen Beiträge zur ANDRITZ-GRUPPE danken", sagt Joachim Schönbeck, Vorstandsvorsitzender von ANDRITZ. – Ende – DOWNLOAD PRESSE-INFORMATION UND FOTO Presse-Information und Foto stehen unter [1]andritz.com/news-de zum Download zur Verfügung. Honorarfreie Veröffentlichung des Fotos unter der Quellenangabe "Foto: ANDRITZ". BEI RÜCKFRAGEN KONTAKTIEREN SIE BITTE Susan Trast Vice President Group Communications and Marketing [2]susan.trast @ andritz.com [3]andritz.com ANDRITZ-GRUPPE Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen, Serviceleistungen und digitalen Lösungen für verschiedenste Industrien und Endmärkte. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie und der Unternehmenskultur. Mit seinem umfangreichen Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen möchte ANDRITZ den größtmöglichen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten und seinen Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele helfen. In allen seinen vier Geschäftsbereichen – Pulp & Paper, Metals, Hydro und Separation – zählt ANDRITZ zu den Weltmarktführern. Technologieführerschaft und globale Präsenz sind wesentliche Eckpfeiler der auf langfristig profitables Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie. Der börsennotierte Konzern hat rund 29.900 Beschäftigte und über 280 Standorte in mehr als 40 Ländern.