EQS-News: Marinomed geht die erste langfristige Solv4U-Partnerschaft mit SPH Sine Pharmaceutical Laboratories Co. Ltd. in Shanghai ein

EQS-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Sonstiges Marinomed geht die erste langfristige Solv4U-Partnerschaft mit SPH Sine Pharmaceutical Laboratories Co. Ltd. in Shanghai ein 09.08.2023 / 07:45 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Marinomed geht die erste langfristige Solv4U-Partnerschaft mit SPH Sine Pharmaceutical Laboratories Co. Ltd. in Shanghai ein • SPH Sine wird die Marinosolv-Technologie von Marinomed nutzen, um seinen aktiven pharmazeutischen Wirkstoff (API) in einer oral inhalierten und nasalen Arzneimittelformulierung (OINDP) aufzulösen • Die Know-how-Technologie der einzigartigen Produktformulierung soll durch eine Patentanmeldung geschützt werden • Erhebliches Wachstumspotenzial auf dem dynamischen chinesischen Gesundheitsmarkt Korneuburg, Österreich, 09. August 2023 – Die Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) hat die erste langfristige Solv4U-Technologiepartnerschaft mit dem in Shanghai ansässigen Unternehmen SPH Sine Pharmaceutical Laboratories Co. Ltd. (SPH Sine) abgeschlossen. Die ausgezeichneten Ergebnisse der Machbarkeitsstudie haben SPH Sine davon überzeugt, die Marinosolv-Technologie zur Verbesserung der Löslichkeit ihres Wirkstoffs in einer oral inhalierten und nasalen Arzneimittelformulierung (OINDP) einzusetzen, die sich derzeit in der präklinischen Entwicklung befindet. SPH Sine und Marinomed planen, ein gemeinsames Patent für das formulierte Produkt anzumelden. Marinomed wird von der technischen Zusammenarbeit profitieren, sobald das Produkt auf den Markt kommt. Die Partnerschaft von Marinomed mit SPH Sine bietet bedeutendes Potenzial für die Zukunft. SPH Sine Pharmaceutical Laboratories Co. Ltd. befindet sich derzeit zu 100 % im Besitz der Shanghai Pharmaceutical Group Co. und ist das größte industrielle Produktionsunternehmen von SPH. Sine entwickelte sich zu einem der umfassendsten Industrieunternehmen Chinas in Bezug auf heimische Produktvielfalt und Darreichungsformen. Das Unternehmen verfügt über zehn große Industrieunternehmen, sechs bedeutende kommerzielle Unternehmen, ein Beschaffungszentrum, ein städtisches Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie zwei Joint Ventures mit Produktzulassungen. Fast 1.000, davon 14 Haupttherapiebereiche, decken 20 Arten von Darreichungsformen und zwei Arten von neuen Arzneimittelvarianten ab. China ist ein dynamischer Markt mit wachsendem Bedarf an innovativen medizinischen Lösungen, gestützt durch eine große Bevölkerung, eine expandierende Gesundheitsbranche und staatliche Unterstützung für Forschung und Entwicklung. Marinomed bietet Solv4U-Technologiepartnerschaften auf Basis seiner Marinosolv-Technologie an, um Löslichkeits- und Bioverfügbarkeitsprobleme zu lösen und die Formulierungsentwicklung von Wirkstoffen während des gesamten Prozesses der Arzneimittelforschung und frühen Entwicklung zu unterstützen. Nach Einführung des eigenen Solv4U-Geschäftsbereichs von Marinomed im November 2021 wurden bereits mehrere Machbarkeitsstudien erfolgreich abgeschlossen. Cornelia Siegl, Leiterin von Solv4U, kommentierte: „Dank Solv4U können wir die ausgezeichneten Eigenschaften von Marinosolv auch Pharma- und Biotech-Kunden in Form von Technologiepartnerschaften anbieten. Schlechte Wasserlöslichkeit von Wirkstoffkandidaten ist eine zunehmende Herausforderung in der pharmazeutischen Entwicklung. Mit Solv4U bieten wir unseren Partnern eine klinisch erprobte Technologie, um wirksamere und nachhaltigere Medikamente zu entwickeln, die letztlich den Patienten zugutekommen." Andreas Grassauer, CEO von Marinomed, fügte hinzu: „Wir sind stolz darauf, mit unserem Solv4U-Geschäft eine erste langfristige Partnerschaft abgeschlossen zu haben. Die Kooperation mit SPH Sine ist für uns ein Ansporn, unsere Solv4U-Plattform weiterzuentwickeln und auszubauen. Sie unterstreicht einmal mehr die Bedeutung und das Potenzial unserer Marinosolv-Technologie. Wir sehen diese Partnerschaft als den Ausgangspunkt zahlreicher zukünftiger Kooperationen und freuen uns darauf, in den nächsten Jahren eng mit SPH Sine zusammenzuarbeiten." Weitere Informationen über Solv4U finden Sie auf der neuen [1]Solv4U-Website, Sie können sich direkt mit Marinomed in Verbindung setzen oder uns im Herbst auf der CPHI oder Bio-Europe treffen: [2]CPHI worldwide® 2023 24-26 Oktober 2023 - Fira Barcelona Gran Via, Spanien Der Messestand des Unternehmens 2X28 befindet sich in der Zone "Finished Dosage Formulations". Persönliche und virtuelle Treffen mit dem BD-Team von Marinomed können über die Konferenzplattform oder direkt über [3]bd @ marinomed.com vereinbart werden. CPHI 全球® 2023 [4]BIO-Europe 6-8 November 2023 - München, Deutschland Das BD-Team von Marinomed wird persönlich anwesend sein und freut sich darauf, Sie dort zu sehen. Meetings können über die [5]PartneringONE Plattform vereinbart werden. 生物欧洲 [6]Ansprechpartnerin für Solv4U: Dr. Cornelia Siegl, Leiterin Solv4U Marinomed Biotech AG, Hovengasse 25, 2100 Korneuburg, Österreich E-Mail: [7]bd @ marinomed.com Tel: +43 2262 90300 Über SPH Sine Pharmaceutical Laboraties Co. Ltd. SPH Sine Pharmaceutical Laboratories Co. Ltd. ist derzeit zu 100% im Besitz der Shanghai Pharmaceutical Group Co., Ltd. und ist das größte Industrieunternehmen unter SPH. Sine hat sich zu einem der umfassendsten Industrieunternehmen Chinas in Bezug auf heimische Produktvielfalt und Darreichungsformen entwickelt. Bereits zugelassene Medikamente und neue Wirkstoffe können durch Re-Formulierung mit Marinosolv® verbessert werden und sind als Teil der neuen Formulierung erneut patentfähig, auch wenn der Patentschutz bereits ausgelaufen war. Unter der Marke Solv4U bietet Marinomed im Rahmen von Technologiepartnerschaften Formulierungsentwicklung auf Basis von Marinosolv® für Wirkstoffe in allen Stadien der Entwicklung und des Produktzyklus an. Weitere Informationen zu Marinosolv® und Solv4U finden Sie auf [9] https://www.solv4u.com. Wissenschaftliche Veröffentlichungen zu Marinosolv® sind abrufbar unter [10]https://www.marinomed.com/de/news/wissenschaftliche-publikationen (Reiter „Immunology“). Über Marinomed Biotech AG Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv® und der virusblockierenden Wirkungsweise von Carragelose®. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Virologie-Segment umfasst Carragelose®-basierte rezeptfreie Produkte zur Prophylaxe und Therapie von viralen Infektionen der oberen Atemwege, die in mehr als 40 Ländern verpartnert sind. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert im Prime Market der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: [11]https://www.marinomed.com. 