EQS-Adhoc: Flughafen Wien AG: Aktualisierte Guidance 2023

Adhoc: Flughafen Wien AG / Aktualisierte Guidance 2023 Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR 02.08.2023 Aktualisierte Guidance 2023 Als Folge der guten Passagierentwicklung hebt die Flughafen Wien AG die Erwartung für das Passagiervolumen im heurigen Jahr an. Für den Standort Wien rechnet der Flughafen Wien nunmehr mit ca. 28,5 Mio. Passagieren (bisher 26–27 Mio.) und für die Flughafen Wien Gruppe (inkl. Malta und Kosice) mit ca. 36,5 Mio. Reisenden (bisher 32-34 Mio.). Das Management erwartet demzufolge auch einen deutlich höheren Umsatz, sowie eine deutliche Steigerung bei EBITDA und Periodenergebnis gegenüber der Guidance vom 19. Jänner 2023 (Guidance vom 19. Jänner 2023: Umsatz rund € 830 Mio., EBITDA zumindest € 325 Mio., Periodenergebnis vor Minderheiten über € 150 Mio.). Das Investitionsvolumen sollte niedriger als in der bisherigen Prognose (rund € 135 Mio.) bei rund € 100 Mio. liegen. Die angepassten Werte verstehen sich unter der Annahme, dass im weiteren Jahresverlauf der Krieg in der Ukraine und weitere geopolitische Spannungen keine zusätzlichen nennenswerten Auswirkungen auf das Reiseverhalten zeigen und es auch zu keinen neuerlichen pandemiebedingten Einschränkungen kommt. Die Flughafen Wien AG wird wie geplant am 17. August den Halbjahresbericht 2023 und die Verkehrszahlen für den Monat Juli veröffentlichen.