Sicherer und nachhaltiger Verkehr durch vernetzte Fahrzeuge

EQS-Media / 26.07.2023 / 07:00 CET/CEST Sicherer und nachhaltiger Verkehr durch vernetzte Fahrzeuge • Vernetzte Fahrzeuge-Technologie verbessert die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss • Flächendeckende Versorgung ist notwendig, sagt Kapsch TrafficCom CTO Alfredo Escribá Wien, 26. Juli 2023 – Der Straßenverkehr wird für gefährdete Verkehrsteilnehmende wie Fußgänger und Radfahrer immer gefährlicher. Die Vernetzung von Verkehrsteilnehmenden, Fahrzeugen und Infrastruktur kann ein Teil der Lösung dafür sein, so Alfredo Escribá, CTO von Kapsch TrafficCom, aber es müssen alle Stakeholder an einen Tisch, um diese Technologie umzusetzen. Um die Straßen sicherer und umweltfreundlicher zu machen und den Verkehrsfluss zu verbessern, beginnen viele Behörden auf der ganzen Welt damit, Orchestrated Connected Corridor (OCC)-Lösungen zu testen und zu implementieren. Durch den Einsatz von vernetzten Fahrzeugen in Kombination mit fortschrittlichen Datenerfassungs- und -verarbeitungsplattformen bieten OCCs Echtzeit-Verkehrsmanagementfunktionen und Einblicke, die eine Reihe innovativer Anwendungsfälle für Sicherheit und Verkehrsmobilität ermöglichen. "Viele der Anwendungsfälle von vernetzten Fahrzeugen sind sicherheitsorientiert, da die schnellen Reaktionszeiten und die besseren Einblicke, die vernetzte Systeme bieten, in diesem Bereich von großem Nutzen sein können", sagt Alfredo Escribá. "Die Technologie hilft aber auch bei der Verbesserung des Verkehrsflusses und der Verringerung von Emissionen, indem sie den Fahrern beispielsweise mitteilt, wann sich die Ampelschaltung ändert, damit sie ihr Fahrverhalten entsprechend anpassen können." Die wichtigsten OCC-Vorteile Auf höchster Ebene trägt OCC dazu bei, Staus zu verringern und gleichzeitig die Mobilität und Sicherheit von Autofahrern und gefährdeten Verkehrsteilnehmenden zu verbessern. Durch den Einsatz von OCC können die Behörden mit der Planung von unfallfreien Straßen beginnen, indem sie künftige automatisierte Fahrzeugfunktionen unterstützen und vor potenziellen Gefahren auf der Straße warnen, die Unfälle verursachen könnten. Mit OCCs lassen sich insbesondere die großen Herausforderungen wie abgelenkte Fahrer, Unachtsamkeit, mangelndes Bewusstsein für Gefahren auf der Straße sowie die Anwesenheit gefährdeter Verkehrsteilnehmer adressieren. OCCs verbessern die Sicherheit vor allem dadurch, dass sie Gefahrszenarien erkennen und in Echtzeit mit allen Beteiligten im Verkehrssystem kommunizieren, um das Unfallrisiko zu verringern. Was ist erforderlich, um die Technologie voranzutreiben? Um die Einführung der Technologie zu beschleunigen, ist die Nutzung der von den Systemen erfassten Daten der nächste Schritt. Zu diesem Zweck müssen alle Beteiligten zusammenarbeiten und ihre Systeme für andere Technologien öffnen. "Wir bei Kapsch glauben nicht daran, dass wir die Daten unserer Kunden an sie zurückverkaufen. Wir glauben daran, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre eigenen Daten zu nutzen und dadurch für unsere Kunden Wert zu schaffen. Wir können ihnen bei der Analyse der Daten helfen, Modelle und Applikationen entwickeln und Wert schaffen, aber die Daten gehören immer ihnen, und sie haben immer Zugang zu ihnen, um sie so zu verwenden, wie sie es für richtig halten", kommentiert Alfredo Escribá. "Nur durch Zusammenarbeit können wir die Technologie vorantreiben. Das gesamte Ökosystem muss dabei an einem Strang ziehen, denn nur so können wir die flächendeckende Abdeckung erreichen, die notwendig ist, um unseren Endnutzern, den Fahrern und Menschen auf der Straße, einen echten Mehrwert zu bieten." Um mehr über die Funktionen und Vorteile von OCC zu erfahren und um herauszufinden, wie Kapsch TrafficCom Ihnen helfen kann, Ihre Vision von verbesserter Sicherheit und Verkehrsmanagement auf einem bestimmten Straßenabschnitt zu verwirklichen, besuchen Sie unsere [1]Website oder [2]kontaktieren Sie uns noch heute. 