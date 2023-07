Passend zum Hochsommer: AGRANA mit neuen Speiseeis-Kreationen und Bio-Schwerpunkt auf der IFT FIRST Expo 2023 in Chicago

EQS-Media / 13.07.2023 / 10:00 CET/CEST Passend zum Hochsommer: AGRANA mit neuen Speiseeis-Kreationen und Bio-Schwerpunkt auf der IFT FIRST Expo 2023 in Chicago Der internationale Nahrungsmittel- und Industriegüterkonzern AGRANA präsentiert auf der Lebensmittelfachmesse IFT FIRST Expo in Chicago (16. – 19. Juli 2023, Stand S2249) Neues aus seinem Produktsortiment im Fruchtzubereitungs- sowie im Bio-Stärke-Bereich. AGRANA, Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen und Europas Marktführer von Bio-Stärken, ist in den USA mit vier Fruchtzubereitungsstandorten sowie dem Bio-Stärken-Vertriebsunternehmen „Marroquin Organic International Inc.“ präsent. Die IFT FIRST Expo des “Institute of Food Technology” ist eine der bedeutendsten internationalen Messen, wo sich Wissenschaft und Wirtschaft fachlich austauschen und Lösungen für die komplexen Herausforderungen der Lebensmitteltechnologie präsentiert werden. Hier begegnen sich Lebensmittelforschende, Nahrungsmittelhersteller, Produktentwickler sowie Lieferanten von Zutaten. „Wir freuen uns vor dem Fachpublikum der IFT FIRST Expo unsere Expertise im Bereich Lebensmitteltechnologie und Produktentwicklung unter Beweis stellen zu können. Entsprechend den Marktentwicklungen in den USA stellen wir auf der diesjährigen Messe Speiseeis-Neuheiten und - teils vegane - Bio-Konzepte in den Fokus. Der US-Markt bietet uns nicht nur aufgrund unseres vielfältigen Portfolios bei Fruchtzubereitungen, sondern auch durch unsere führende Rolle bei Bio-Stärken und GVO-freien Stärken breite Absatzchancen“, so AGRANA-CEO Markus Mühleisen. Der US- Markt ist für die AGRANA-Gruppe mehrfach interessant: Zum einen für Joghurts und pflanzliche Milchalternativen – wo AGRANA bereits Marktführer ist – sowie für Speiseeis und Food Services, also Produkte für Schnellrestaurants, Systemgastronomie und Hotellerie. Zum anderen liefert der Bio-Markt interessante Wachstumsimpulse, für den „Marroquin Organic International Inc.“ mit Bio-Zutaten für vielfältige Anwendungsfelder wie Lebensmittel und Getränke, gut gerüstet ist. „Marroquin Organic“ ist eines der ersten, auf biologische und gentechnikfreie Produkte spezialisierten, Unternehmen und vertreibt in den USA das Bio-Sortiment der AGRANA Stärke GmbH an die Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Tierfutterindustrie. Der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln erreichte in den USA im Jahr 2022 über 55 Mrd. Euro, also ein Plus von 4,3 % gegenüber dem Vorjahr. Mit dem Start der Initiative „Strengthening Organic Enforcement“ (SOE) wird ein weiterer Impuls für die Bio-Qualität gesetzt. Die staatliche Bio-Organisation USDA Organic strebt eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der gesamten Lieferkette von bio-zertifizierten Betrieben an, um das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten in Bio-Produkte zu stärken. Jeder Betrieb, der Bio-Produkte produziert, verarbeitet oder importiert, muss nun zertifiziert werden. Speiseeis in aller Munde Speiseeis ist ein sehr dynamischer Markt: Konsumentinnen und Konsumenten in den USA gaben lt. Mintel 2022 rund 16 Mrd. Euro für Eis aus, um 7 % mehr als im Jahr 2021. Sorbets verzeichneten dabei den größten Zuwachs. Am beliebtesten sind Geschmacksrichtungen, die von Eisdielen inspiriert sind oder Kreationen, die echte Früchte enthalten. Diese Trends aufgreifend zeigt AGRANA auf dem Messestand Sorbets und Eissorten zum Live-Verkosten, darunter neue Eis-Kreationen wie Maisbrotgeschmack mit Himbeermarmelade, Schwarzkirsche-Bourbon und Ananas-Kokos. Auf der IFT FIRST Expo werden ebenso die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten von Bio-Stärken, Getreideproteinen und Kartoffelfasern im Rahmen eines Live-Cooking-Events zur Schau gestellt: So können die Besucherinnen und Besucher einen Bio-Hotdog „Chicago-Style“, pflanzenbasierte Wraps auf Seitan-Basis, vegane und glutenfreie Schokomuffins, ballaststoffreiche Cookies sowie eine rein vegane, cremige Panna Cotta auf Maisstärke- und Haferdrinkbasis verkosten. Und auch im Speiseeis steckt AGRANA Stärke mit hochwertiger Bio-Dextrose für einen cremigeren Eisgenuss. Über AGRANA AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 55 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,6 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Für Rückfragen: Mag. (FH) Markus Simak Pressesprecher +43 1 21137 12084 [1]markus.simak @ agrana.com Mag. (FH) Hannes Haider Investor Relations Officer +43 1 21137 12905 [2]hannes.haider @ agrana.com Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter [3] www.agrana.com zur Verfügung. Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Schlagwort(e): Forschung/Technologie

13.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung