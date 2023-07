EQS-News: Telekom Austria AG: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q2 2023 und H1 2023.

Telekom Austria: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q2 2023 und H1 2023. Relevante Unterlagen zu den Ergebnissen finden Sie unter folgendem Link: [1] https://www.a1.group/de/ir/quartalsergebnisse Weitere Informationen finden Sie auf der Website: [2] https://www.a1.group/de/investor-relations Highlights Q2 2023 • Umsatzerlöse: +7 % ggü. Q2 2022 auf EUR 1.299 Mio., gestützt durch wertsicherde Preismaßnahmen und Upselling. • Umsatz-Guidance: Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Umsatzwachstum von rund 5 % erwartet (bisher: rund +4 %). • EBITDA: +6 % ggü. Q2 2022 auf EUR 486 Mio.; aufgrund der positive Umsatzentwicklung und trotz gestiegener operativer Kosten. • Finanzergebnis: Der deutliche Anstieg der Zinsen im Vergleich zum Vorjahr spiegelt sich in den Zinsaufwendungen wider. Darüber hinaus belasten Wechselkurseffekte das Finanzergebnis. • CAPEX: Anstieg um EUR 148 Mio. auf EUR 359 Mio., davon rund EUR 110 Mio. für Frequenzen in Kroatien. • Free Cashflow: Unter dem Vorjahreswert aufgrund höherer CAPEX und Veränderungen des Working Capitals. • Dividende: EUR 0,32/Aktie (insgesamt EUR 213 Mio.) ausgeschüttet an Aktionäre. • Rating: Erstmalig von Fitch geratet: Mit einem A- verfügt Telekom Austria über das beste Fitch-Rating eines europäischen Telcos. • Funktürme: Nächster Schritt für Abspaltung des Funkturmgeschäfts: Außerordentliche Hauptversammlung am 1. August 2023. Mit freundlichen Grüßen A1 Group Investor Relations