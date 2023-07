EQS-News: Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-AG 2023

EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-AG 2023 07.07.2023 / 18:09 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-AG 2023 • Dividende von 0,90 Euro je Aktie beschlossen • Claudia Süssenbacher in den Aufsichtsrat gewählt • Wachstumsstrategie „Sustainable Value Growth” präsentiert Die 36. ordentliche Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-AG beschloss heute die Auszahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2022|23 in Höhe von 0,90 € je Aktie (Vorjahresdividende: 0,75 € je Aktie). AGRANA bekennt sich damit weiterhin zu einer berechenbaren, zuverlässigen und transparenten Dividendenpolitik, die auf Kontinuität ausgerichtet ist. Den Mitgliedern des Vorstandes, Dkfm. Markus Mühleisen, MBA (Vorsitzender), Ingrid-Helen Arnold, MBA, Mag. Stephan Büttner und DI Dr. Norbert Harringer, sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurde im Rahmen der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022|23 die Entlastung erteilt. Weiters wurde durch das Ausscheiden von Mag. Veronika Haslinger Mag. Dr. Claudia Süssenbacher, M.B.L, Geschäftsleiterin der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg. Gen. m.b.H., neu in den Aufsichtsrat gewählt. Die Hauptversammlung hat die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023|24 gewählt. Der AGRANA-Vorstand präsentierte der Hauptversammlung die Eckpunkte der neuen Wachstumsstrategie „Sustainable Value Growth“. Vor dem Hintergrund des Klimawandels und Umbrüchen in der gesamten Wertschöpfungskette der Nahrungsmittelproduktion - von der Landwirtschaft bis hin zum Endkunden – setzt der Nahrungsmittel- und Industriegüterkonzern in den kommenden Jahren auf folgende Schwerpunkte: 1. Stärkung des Kerngeschäfts durch größeren Fokus auf Innovation, umfassende Kundenorientierung und neue Absatzkanäle 2. Entwicklung neuer Wachstumsmärkte und Lösungen auf Basis natürlicher, nachwachsender Rohstoffe 3. Weiterentwicklung der Organisation und Unternehmenskultur 4. Netto-Null-Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) bis spätestens 2050 Mit der „Sustainable Value Growth“ Strategie startet die AGRANA-Gruppe einen zukunftsgerichteten wegweisenden Prozess für weiteres profitables Wachstum und nachhaltigen Erfolg. Für Rückfragen: Mag. (FH) Markus Simak Pressesprecher +43 1 21137 12084 [1]markus.simak @ agrana.com Mag. (FH) Hannes Haider Investor Relations Officer +43 1 21137 12905 [2]hannes.haider @ agrana.com Diese Presseaussendung ist in Deutsch und Englisch auf [3] www.agrana.com abrufbar. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 07.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft F.-W.-Raiffeisen-Platz 1 A-1020 Wien Österreich Telefon: +43-1-21137-0 Fax: +43-1-21137-12926 E-Mail: investor.relations @ agrana.com Internet: www.agrana.com ISIN: AT000AGRANA3 WKN: A2NB37 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1675575 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1675575 07.07.2023 CET/CEST References Visible links 1. markus.simak @ agrana.com 2. hannes.haider @ agrana.com 3. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=16b76d8b31183bb7389748c8dd57b916&application_id=1675575&site_id=apa_ots_austria&application_name=news