EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG:

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Dividende/Ausschüttungen AUSTRIACARD HOLDINGS AG: 30.06.2023 / 17:28 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Wien, am 30.06.2023 AUSTRIACARD HOLDINGS AG eingetragen zu FN 352889 f im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien (die „Gesellschaft“) AT0000A325L0 DIVIDENDENBEKANNTMACHUNG In der am 30.06.2023 abgehaltenen 13. ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft wurde beschlossen, für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von EUR 0,05 (brutto) je dividendenberechtigter Aktie, höchstens jedoch insgesamt EUR 908.846,70 (brutto), auszuschütten. Der Ex-Dividendentag ist der 10.07.2023 und der Dividendenstichtag ist der 11.07.2023. Die Auszahlung der Dividende erfolgt durch eine Gutschrift durch das/den jeweilige(n) depotführende(n) Kreditinstitut / Finanzdienstleister / Zentralverwahrer. Als Zahlstelle für die Dividende fungiert die Raiffeisen Bank International AG. Die Auszahlung der Dividende durch die Zahlstelle erfolgt ausschließlich abzüglich 27,5% Kapitalertragssteuer. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 13.07.2023. Für Auskünfte können sich die Aktionäre an den Aktionärsservice der Gesellschaft wenden (Tel. +43 1 61065 - 357/ +30 210 6697557/ +30 210 6697804). Der Vorstand Aussender: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Wien Österreich Kontaktperson: Dimitris Tzelepis Tel.: +43 1 61065 - 357 E-Mail: d.tzelepis @ austriacard.com Webseite: www.austriacard.com ISIN(s): AT0000A325L0 Börse(n): Wiener Börse (Prime Market) Athener Börse (Main Market) ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 30.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Wien Österreich E-Mail: ac.contact @ austriacard.com Internet: https://www.austriacard.com/ ISIN: AT0000A325L0 WKN: A3D5BK Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1670427 Notierung vorgesehen, intended to be listed; Ende der Mitteilung EQS News-Service 1670427 30.06.2023 CET/CEST