EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: Dr. Andreas Brandstetter, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 29.06.2023 / 12:32 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name ┌──────────────┬──────────────┐ │ Titel: │ Dr. │ ├──────────────┼──────────────┤ │ Vorname: │ Andreas │ ├──────────────┼──────────────┤ │ Nachname(n): │ Brandstetter │ └──────────────┴──────────────┘ 2. Grund der Meldung a) Position / Status ┌───────────┬──────────┐ │ Position: │ Vorstand │ └───────────┴──────────┘ b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name ┌──────────────────────────┐ │ UNIQA Insurance Group AG │ └──────────────────────────┘ b) LEI ┌───────────────────────┐ │ 529900OOW8ELHOXWZP82 │ └───────────────────────┘ 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung ┌───────┬──────────────┐ │ Art: │ Aktie │ ├───────┼──────────────┤ │ ISIN: │ AT0000821103 │ └───────┴──────────────┘ b) Art des Geschäfts ┌──────┐ │ Kauf │ └──────┘ c) Preis(e) und Volumen ┌──────────┬───────────────┐ │ Preis(e) │ Volumen │ ├──────────┼───────────────┤ │ 7.27 EUR │ 2177.00 Stück │ ├──────────┼───────────────┤ │ 7.28 EUR │ 6133.00 Stück │ ├──────────┼───────────────┤ │ 7.29 EUR │ 1690.00 Stück │ └──────────┴───────────────┘ d) Aggregierte Informationen ┌────────────┬──────────────────────┐ │ Preis │ Aggregiertes Volumen │ ├────────────┼──────────────────────┤ │ 7.2795 EUR │ 10000.0000 Stück │ └────────────┴──────────────────────┘ e) Datum des Geschäfts ┌───────────────────┐ │ 29.06.2023; UTC+2 │ └───────────────────┘ f) Ort des Geschäfts ┌───────┬─────────────────┐ │ Name: │ Wiener Börse AG │ ├───────┼─────────────────┤ │ MIC: │ XVIE │ └───────┴─────────────────┘ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 29.06.2023 CET/CEST ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: UNIQA Insurance Group AG Untere Donaustraße 21 1029 Wien Österreich Internet: www.uniqagroup.com Ende der Mitteilung EQS News-Service 84315 29.06.2023 CET/CEST