EQS-News: IMMOFINANZ: Pavel Měchura zum Vorstandsmitglied bestellt

IMMOFINANZ: Pavel Měchura zum Vorstandsmitglied bestellt Der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG hat Pavel Měchura mit Wirkung von heute zum Mitglied des Vorstands bestellt. Damit setzt sich der Vorstand der IMMOFINANZ aus Radka Doehring und Pavel Měchura zusammen. Ebenfalls mit Wirkung von heute wurde Radka Doehring in den Vorstand der S IMMO AG berufen. „Mit Pavel Měchura gewinnen wir einen erstklassigen Manager, der über langjährige und umfassende Expertise im Finanz- und Immobilienbereich sowie in Transformationsprozessen und strategischer Planung verfügt. Mit seiner Bestellung ist das Vorstandsteam der IMMOFINANZ bestens aufgestellt, um die wertschaffende Portfoliostrategie weiter umzusetzen und gemeinsam mit der S IMMO und CPI Property Group an Synergien und Effizienzsteigerungen im Sinne aller Stakeholder zu arbeiten", sagt Miroslava Greštiaková, Vorsitzende des Aufsichtsrats der IMMOFINANZ. Pavel Měchura blickt auf eine langjährige Managementerfahrung zurück: So ist er seit 2010 in führenden Positionen bei der CPI Property Group (CPIPG) tätig, die rund 76,9% an der IMMOFINANZ hält. Seit 2014 fungiert er als Group Finance Director der CPIPG mit Verantwortlichkeit für Accounting und Reporting, Konsolidierung, Immobilienbewertung und strategische Planung der Gruppe. Diese Funktion wird er auch weiterhin ausüben. Davor war er sechs Jahre bei KPMG. Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ Group ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ auf ihre etablierten Immobilienmarken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro) sowie auf komplementäre Produkte und Portfolios, wie jenes der S IMMO. Die IMMOFINANZ hat ihre Beteiligung an der S IMMO Ende 2022 auf 50% plus 1 Aktie erhöht und konsolidiert diese Gesellschaft nun voll. Die IMMOFINANZ Group besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 7,9 Mrd., das sich auf rund 550 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet.