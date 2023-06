ViennaEstate Immobilien AG: Hauptversammlung 2023 –ViennaEstate Gruppe präsentiert bestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte und setzt auf Qualität im herausfordernden Marktumfeld

EQS-Media / 13.06.2023 / 11:21 CET/CEST Wien, 13. Juni 2023 – Unter reger Teilnahme interessierter Aktionär:innen fand vergangene Woche die 17. ordentliche Hauptversammlung der ViennaEstate Immobilien AG statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung präsentierte das Unternehmen nicht nur das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022, sondern informierte auch über aktuelle Trends & Entwicklungen am Immobilienmarkt. Dabei wurde ein neuer Meilenstein erreicht, denn das Unternehmen erzielte mit einem Gewinn von über 5,3 Millionen Euro wiederholt das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Letzte Woche lud die ViennaEstate Immobilien AG Ihre Aktionär:innen zu ihrer 17. ordentlichen Hauptversammlung in die Wiener Innenstadt. Dieser Einladung folgten nicht nur viele langjährige, sondern auch zahlreiche neue Aktionär:innen welche der Gesellschaft im Rahmen der Kapitalerhöhung vergangenes Jahr erstmals ihr Vertrauen schenkten. „Die rege Teilnahme an der heutigen Veranstaltung ehrt uns und beweist, dass Kommunikation auf Augenhöhe aktuell mehr geschätzt wird, denn je,“ betont Helmut Dieter, Vorstand der ViennaEstate Immobilien AG. Rekordergebnis, starke Eigenkapitalquote und Erweiterung der Dienstleistungspalette Im Rahmen der Veranstaltung bekamen die anwesenden Personen nicht nur das Konzernergebnis von über 5,3 Millionen Euro nach Steuern präsentiert, sondern auch Einblicke in die aktuelle Kapitalsituation der Gesellschaft geboten. Die Bilanzsumme blieb bei 180 Millionen Euro (VJ: 188MEUR) stabil, die Assets under Management mit 1,18 Milliarden Euro ebenso. Auch durch eine erfolgreiche Kapitalerhöhung ist das Eigenkapital der ViennaEstate im vergangenen Jahr weitergewachsen, wodurch die Eigenkapitalquote nach UGB auf bemerkenswerte 30% (VJ: 19%) gesteigert werden konnte. „Inklusive stiller Reserven konnten wir unsere Eigenkapitalquote auf 44% erhöhen – ein klares Zeichen für unsere Risikotragfähigkeit,“ ergänzt Karl Eichberger, Prokurist und Leiter Buchhaltung der ViennaEstate. „Dank dieser Eigenkapitalstärke und der Expertise unserer 44 hochqualifizierten Mitarbeiter:innen ist unser 236 Millionen Euro starkes Immobilienportfolio zukunftsfit aufgestellt.“ Auch abseits der reinen Zahlen konnten Erfolge erzielt werden. Der zweite IMMY-Award in Gold für die ViennaEstate Hausverwaltung zeugt ebenso vom hohen Dienstleistungsanspruch der Gruppe wie das findmyhome.at Qualitätsmaklersiegel für die ViennaEstate Makler. „Wir sind überzeugt, dass gerade in einem sich verändernden Umfeld einzig und allein Qualität Garant für langfristigen Erfolg ist,“ erläutert Bernhard Hundskarl, Prokurist der ViennaEstate. „Die erhaltenen Auszeichnungen ehren uns daher besonders und bestätigen uns, auf dem richtigen Kurs zu sein.“ Dieser Qualitätskurs wird auch im aktuellen Jahr mit der Neugründung der APHELION Baumanagement GmbH, dem hauseigenen Komplettanbieter für Baumanagementdienstleistungen, fortgesetzt. Die Gesellschaft erbringt unter dem Dach der ViennaEstate von der örtlichen Bauaufsicht bis hin zur Projektsteuerung hochqualitative technische Leistungen – auch im Bereich ESG & Green Building Technology. Attraktive Dividende & Ausblick 2023 Das erfolgreiche Jahr ermöglichte es der Hauptversammlung einen Dividendenvorschlag von 0,85 Euro je Aktie zu unterbreiten, welcher von den anwesenden Aktionär:innen einstimmig angenommen wurde. Damit setzt die ViennaEstate ihre ansprechende Dividendenpolitik fort und bietet ihren Aktionär:innen mit einer Ausschüttungsquote von rund 67% auch im vergangenen Jahr ein attraktives Investment. Für das Jahr 2023 plant die ViennaEstate weiterhin in ihre bestehenden Immobilienprojekte zu investieren und neue vielversprechende Gelegenheiten zu erkunden, um ihr Portfolio zu erweitern. Dennoch wird gerade im aktuellen Umfeld Wert auf eine stabile Kapitalunterlegung und nachhaltige Investitionsentscheidungen gelegt. Das Unternehmen bleibt damit bestrebt, seinen Aktionär:innen langfristige Werte und attraktive Renditen zu bieten. "Unsere exzellenten Ergebnisse der vergangenen Jahre sind das Ergebnis harter Arbeit, eines langfristigen Investmenthorizonts und nicht zuletzt des Engagements unseres gesamten Teams", schließt Peter Lazar, Vorstandsvorsitzender der ViennaEstate. "Das Jahr 2023 sieht die gesamte Branche mit Herausforderungen konfrontiert – Inflation, Zinssteigerungen und Fachkräftemangel treffen alle gleich. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir dem was vor uns liegt mit Resilienz und Qualität begegnen." Weitere Details wie Bildmaterial und Logos rund um die ViennaEstate Immobilien AG können Sie unserer Website unter [1] https://www.viennaestate.com entnehmen. Der Abdruck ist für Pressezwecke unter Angabe des Copyrights honorarfrei. Direktkontakt ViennaEstate Immobilien AG zH Frau Nina Langer Janis-Joplin-Promenade 26/OG 7, 1220 Wien T +43 1 236 01 55 F +43 1 236 01 55 - 111 @ [2]langer @ viennaestate.com [3] www.viennaestate.com Ende der Pressemitteilung ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Emittent/Herausgeber: ViennaEstate Immobilien AG Schlagwort(e): Immobilien 13.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: ViennaEstate Immobilien AG Janis-Joplin-Promenande 26 / 7.OG 1220 Wien Österreich Internet: https://www.viennaestate.com/ EQS News ID: 1655447 Ende der Mitteilung EQS-Media 1655447 13.06.2023 CET/CEST References Visible links 1. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8fda6174367fbdd16b4acfff53620578&application_id=1655447&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 2. info @ viennaestate.com 3. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a876e60e3cc8f5285371ad18f554d7a2&application_id=1655447&site_id=apa_ots_austria&application_name=news