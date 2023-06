EQS-News: Telekom Austria AG: Zusammenfassung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung

EQS-News: Telekom Austria AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende Telekom Austria AG: Zusammenfassung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung 07.06.2023 / 18:03 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Zusammenfassung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung In der ordentlichen Hauptversammlung der Telekom Austria AG am 7. Juni 2023 wurden folgende Beschlüsse getroffen: • Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,32 je dividendenberechtigte Stückaktie; d.h. als Gesamtbetrag EUR 212.640.000,-. Der verbleibende Rest des Bilanzgewinns macht EUR 421.945.000,- aus und wird auf neue Rechnung vorgetragen. • Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022. • Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022. • Wahlen in den Aufsichtsrat: • Frau Dr. Edith Hlawati bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt • Frau Dr. Karin Exner-Wöhrer bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt • Herr Dr. Stefan Fürnsinn bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt • Herr Carlos Jose Garcia Moreno Elizondo bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt • Herr Alejandro Cantu Jimenez J.D. bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt • Herr Oscar Von Hauske Solis bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt • Wahl der Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023. • Genehmigung des Vergütungsberichts 2022 für den Vorstand und Aufsichtsrat.