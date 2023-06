EQS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG gewinnt ATX-Preis der Wiener Börse

SBO gewinnt ATX-Preis der Wiener Börse Ternitz/Wien, 2. Juni 2023. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) wurde bei der Verleihung des Wiener Börse Preises mit dem ersten Platz in der Hauptkategorie „ATX" ausgezeichnet. Nach drei dritten Plätzen beim ATX-Preis in den Jahren 2011, 2012 und 2017 sowie dem dritten Rang beim Journalisten-Preis 2020 gelang heuer die Top-Position in der Königsdisziplin. Die unabhängige Fach-Jury aus Analysten der ÖVFA begründete die Entscheidung mit überzeugender Finanzberichterstattung, Investor Relations, Strategie und Unternehmensaufstellung sowie Corporate Governance. Zudem gaben marktechnische Faktoren wie die Top-Performance in 2022 und relative Liquidität den Ausschlag. Gerald Grohmann, Vorstandsvorsitzender von SBO: „Das Jahr 2022 war sowohl von einer starken Marktdynamik als auch Kundennachfrage gezeichnet. Durch solide Kommunikations-arbeit und professionelle Platzierung auf dem Kapitalmarkt konnten wir eine hohe Sichtbarkeit für unser Unternehmen erzielen. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die auch der Beweis ist, dass die Wiener Börse ein hervorragender Handelsplatz für ein internationales Unternehmen wie die SBO ist. Ich danke dem Team der Wiener Börse, aber auch meinem engagierten Team, mit dem wir konsequent unseren Erfolgsweg in Richtung Strategie 2030 fortsetzen." Foto: v.l.n.r. Finanzminister Magnus Brunner, SBO-CEO Gerald Grohmann, Börsechef Christoph Boschan auf dem roten Teppich Foto-Credit: Wiener Börse AG/APA-Fotoservice/Hinterramskogler/ Schedl Foto: v.l.n.r. SBO-CEO Gerald Grohmann, Kommunikationsberaterin Ildiko Füredi-Kolarik, SBO Group General Counsel Andreas Böcskör mit der ATX-Auszeichnung Foto-Credit: Wiener Börse AG/APA-Fotoservice/Schedl SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft (SBO) ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe und Weltmarktführer in der Herstellung hochlegierter, nicht-magnetisierbarer Edelstähle. Die SBO-Gruppe betreibt Hochpräzisionsfertigung von Edelstählen zu Spezialkomponenten für die Öl-, Gas- und andere Industrien unter Anwendung innovativer und additiver Technologien. Gleichzeitig ist die SBO-Gruppe für ihre Richtbohrwerkzeuge und ihr Equipment für die Bohrlochkomplettierung weltweit anerkannt. Mit seinen Tochterunternehmen und weltweit mehr als 1.500 Mitarbeitern ist der Konzern in technologisch anspruchsvollen, profitablen Nischen erfolgreich positioniert. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Ternitz, Österreich. Ein aktiver Beitrag zur Energiewende ist ein zentrales Element der Strategie 2030 der Gruppe.