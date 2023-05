EQS-Adhoc: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: GESELLSCHAFT PLANT DER HAUPTVERSAMMLUNG KAPITALERHÖHUNG AUS GESELLSCHAFTSMITTELN UND AUSGABE VON GRATIS-AKTIEN IM VERHÄLTNIS 1:1

EQS-Ad-hoc: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung AUSTRIACARD HOLDINGS AG: GESELLSCHAFT PLANT DER HAUPTVERSAMMLUNG KAPITALERHÖHUNG AUS GESELLSCHAFTSMITTELN UND AUSGABE VON GRATIS-AKTIEN IM VERHÄLTNIS 1:1 31.05.2023 / 14:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ EQS-Adhoc: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: GESELLSCHAFT PLANT DER HAUPTVERSAMMLUNG KAPITALERHÖHUNG AUS GESELLSCHAFTSMITTELN UND AUSGABE VON GRATIS-AKTIEN IM VERHÄLTNIS 1:1 (EINE NEUE AKTIE FÜR JEDE BESTEHENDE AKTIE) VORZUSCHLAGEN Wien; am 31.05.2023 Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Wien, am 25.05.2023: Vorstand und Aufsichtsrat der AUSTRIACARD HOLDINGS AG schlagen vor, dass die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 30.06.2023 über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 18.176.934 um EUR 18.176.934 auf künftig EUR 36.353.868 durch Umwandlung eines Teilbetrages in Höhe von EUR 18.176.934 der im Jahresabschluss zum 31.12.2022 ausgewiesenen gebundenen Kapitalrücklagen in Grundkapital unter gleichzeitiger Ausgabe von 18.176.934 Stück neuer Aktien beschließt. Für jede Aktie wird daher eine neue Aktie auf das jeweilige Depot gebucht. Es wird weiters vorgeschlagen, dass die Aktien der Gesellschaft, bisher Nennbetragsaktien, in Stückaktien umgewandelt werden. Nach Wirksamwerden der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und der Ausgabe neuer (Gratis-)Aktien vertritt jede Aktie der Gesellschaft nach wie vor EUR 1 am Grundkapital. Da sich durch die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und die Ausgabe neuer (Gratis-)Aktien im Verhältnis 1:1 im Ergebnis die Zahl der Aktien verdoppelt, jedoch keine effektive Kapitalzufuhr erfolgt, ist eine entsprechende Reduktion des Börsenkurses der Aktie im selben Verhältnis zu erwarten. Die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln unter Ausgabe neuer Aktien dient der Steigerung der Liquidität und der Erleichterung der Handelbarkeit der Aktie der Gesellschaft an der Wiener Börse und der Athener Börse. Die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und die Ausgabe neuer (Gratis-)Aktien unterliegen der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung der Gesellschaft und werden erst mit Eintragung in das Firmenbuch wirksam. Disclaimer: Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft, noch eine Finanzanalyse noch eine auf Wertpapiere der Gesellschaft bezogene Beratung oder Empfehlung dar. Diese Mitteilung stellt weiters keine Werbung in Österreich im Sinne von Artikel 2(k) der Prospektverordnung oder anderen gesetzlichen Bestimmungen oder eine Werbung außerhalb Österreichs dar und stellt weiters keinen Prospekt im Sinne der Prospektverordnung dar. Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung, Weitergabe oder Verteilung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s), Japan(s) oder darüber hinaus Ländern, in denen die Veröffentlichung, Weitergabe oder Verteilung rechtswidrig bzw. nur nach Durchführung von Genehmigungsverfahren nach den dort anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulässig wäre, bestimmt. Diese Mitteilung darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Aussender: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Vienna Austria Kontaktperson: Dimitris Tzelepis Tel.: +43 1 61065 - 357 E-Mail: d.tzelepis @ austriacard.com Webseite: www.austriacard.com ISIN(s): AT0000A325L0 Börse(n): Vienna Stock Exchange (prime market), Athens Exchange (main market) Ende der Insiderinformation ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 31.05.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Wien Österreich E-Mail: ac.contact @ austriacard.com Internet: https://www.austriacard.com/ ISIN: AT0000A325L0 WKN: A3D5BK Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1645881 Notierung vorgesehen, intended to be listed; Ende der Mitteilung EQS News-Service 1645881 31.05.2023 CET/CEST