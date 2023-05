EQS-Adhoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S Vorstand schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2022/23 eine Dividende von 0,40 € je Aktie auszuschütten

EQS-Ad-hoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Dividende AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S Vorstand schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2022/23 eine Dividende von 0,40 € je Aktie auszuschütten 11.05.2023 / 09:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ AT&S Vorstand schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2022/23 eine Dividende von 0,40 € je Aktie auszuschütten Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Leoben – Der Vorstand der AT&S hat heute vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, der 29. ordentlichen Hauptversammlung am 6. Juli 2023 eine Dividende in Höhe von 0,40 € je Aktie (VJ: 0,78 € je Aktie und Sonderdividende von 0,12 € je Aktie) für das Geschäftsjahr 2022/23 vorzuschlagen. Die Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2022/23 werden am 16. Mai 2023 und der Geschäftsbericht am 8. Juni 2023 veröffentlicht. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions AT&S ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Leiterplatten und IC-Substraten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für die Kerngeschäfte Mobile Devices & Substrates, Automotive, Industrial und Medical. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul). Eine neue High-End-Produktionsstätte für IC-Substrate wird derzeit in Kulim, Malaysia, errichtet. Das Unternehmen beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter [1] www.ats.net Medienkontakt: Gerald Reischl, Vice President Communications & Public Relations Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; [2]g.reischl @ ats.net Investor Relations Kontakt: Philipp Gebhardt, Senior Director Investor Relations Tel: +43 3842 200 2274; Mobil: +43 664 7800 2274; [3]p.gebhardt @ ats.net AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft Fabriksgasse 13 8700 Leoben / Österreich [4] www.ats.net Ende der Insiderinformation ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 11.05.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG Fabriksgasse 13 8700 Leoben Österreich Telefon: +43 (1) 3842200-0 E-Mail: ir @ ats.net Internet: www.ats.net ISIN: AT0000969985, AT0000A09S02 WKN: 922230 Indizes: ATX Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1630067 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1630067 11.05.2023 CET/CEST References Visible links 1. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0f51707980ec28aa6913e5887cb44c51&application_id=1630067&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 2. g.reischl @ ats.net 3. p.gebhardt @ ats.net 4. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0f51707980ec28aa6913e5887cb44c51&application_id=1630067&site_id=apa_ots_austria&application_name=news