ViennaEstate Immobilien AG: Vier exklusive Wohnjuwelen in 1090 Wien, D’Orsaygasse 7 an glückliche Mieter übergeben

Wien, 02. Mai 2023 – Fristgerecht wurde der Dachgeschossausbau in dem 1883 erbauten Stilzinshaus im Servitenviertel des Alsergrunds fertiggestellt. Ende der letzten Woche wurden die vier exklusiven Wohnungen im neuen Dachgeschoss an die stolzen Mieter:innen übergeben. Das lichtdurchflutete Gründerzeithaus punktet vor allem mit der großartigen Lage im Herzen Wiens. Nach nur 16 Monaten Bauzeit war die Freude bei den neuen Hauptmieter:innen groß, als vergangene Woche, am 28. April 2023, die Wohnungsschlüssel samt Welcome-Bag übergeben wurden. Die vier Dachgeschosswohnungen verfügen über drei Zimmer in einer Größe von 83 m^2 bis 116 m^2 und laden mit der jeweils zugehörigen Dachterrasse zum Verweilen ein. In der Grundausstattung der Wohnungen wurde auf hochwertige Materialien, wie massiver Eichen-Parkett und Küchen der Firma EWE mit AEG-Geräten besonders Wert gelegt. Die vier Wohnungen mit einer Gesamtfläche von rund 400 m^2 werden über eine Luftwärmepumpe versorgt. Im Zuge der Ausbauarbeiten wurde ein barrierefreier Zugang geschaffen und ein Aufzug eingebaut. Aufbauend darauf lässt eine Sanierung auch die Allgemeinflächen (Stiegenhaus, Hof, etc.) und die Fassade in neuem Glanz erstrahlen. Ein erfolgreiches Projekt der ViennaEstate Gruppe Die ViennaEstate steuert als Projektentwickler und Asset Manager alle Belange rund um Sanierung und Umbau. Somit wurden die im Jahr 1883 erbauten Wohnungen in wunderschöne Wohnoasen verwandelt, welche von der ViennaEstate Makler GmbH erfolgreich vermarktet wurden. Als künftig verlässlicher Ansprechpartner bei allen Belangen rund um die Verwaltung und Betreuung der Immobilie steht den Mieter:innen ab sofort die ViennaEstate Hausverwaltung GmbH zur Seite. Bildindex Ein Foto zur D'Orsaygasse 7, 1090 Wien steht unter https://www.viennaestate.com/medien/ zum Download zur Verfügung. Der Abdruck ist für Pressezwecke unter Angabe des Copyrights honorarfrei. Direktkontakt ViennaEstate Immobilien AG, Janis-Joplin-Promenade 26/OG 7, 1220 Wien T +43 1 236 01 55 I office @ viennaestate.com I www.viennaestate.com