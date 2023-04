ViennaEstate Immobilien AG: Die ViennaEstate Makler GmbH ist erneut Träger des FindmyHome.at-Qualitätssiegel

EQS-Media / 28.04.2023 / 13:46 CET/CEST Wien, 28. April 2023 - Am Mittwoch, den 26.04.2023, wurde vom Immobilienportal „Findmyhome.at" zum elften Mal in Folge das gleichnamige Qualitätssiegel verliehen und honoriert somit die besten Makler und Bauträger Österreichs. Kund:innenzufriedenheit hat vor allem im Dienstleistungsbereich einen hohen Stellenwert, weshalb die gewinnenden Unternehmen anhand des Feedbacks Immobiliensuchender beurteilt werden. Ein Garant für Qualität und Kundenzufriedenheit „Wir sind sehr glücklich, auch in diesem Jahr wieder mit unserer hohen Servicequalität punkten zu können. Die Zusammenführung von Angebot und Nachfrage muss perfekt matchen, daher steht die persönliche Beratung für uns immer an erster Stelle. In komplexen Zeiten sind wir ein verlässlicher Partner mit umfangreichem Know-how", so Florian Prammer, Geschäftsführer der ViennaEstate Makler GmbH. Das direkte Feedback von Kund:innen soll nicht nur Makler und Bauträger zu Bestleistungen motivieren, sondern soll auch die Transparenz am Immobilienmarkt steigern. Bewertet werden die Kategorien Pünktlichkeit, Service, Beratung, Kompetenz, Auftreten, Nachbetreuung, Angebotsqualität und Weiterempfehlungsrate. So sollen Unternehmen, die als ausgezeichnete Qualitätsmakler aus dieser Begutachtung hervorgehen, in den wichtigsten Punkten rundum die Betretung Ihrer Kund:innen durchleuchtet werden. Ein erfolgreicher Teil der ViennaEstate Gruppe Die ViennaEstate Immobilien AG steuert als Auftraggeber und Entwickler gemeinsam mit der ViennaEstate Asset Management GmbH allen Bedürfnissen rund um die strategische Ausrichtung von Immobilien im Eigen- und Drittbestand, die ViennaEstate Makler GmbH verantwortet die rasche Verwertung der Wohnungen, die ViennaEstate Hausverwaltung GmbH ist stets verlässlicher Ansprechpartner bei allen Belangen rund um die Verwaltung und Betreuung der Immobilie.