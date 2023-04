ViennaEstate Immobilien AG: 5,35 Millionen Euro Jahresergebnis, 1,18 Milliarden Euro Assets under Management und ein attraktiver Dividendenvorschlag

Wien, 27. April 2023 – Die ViennaEstate Gruppe mit ihren 44 Mitarbeiter:innen freut sich über das beste Ergebnis der sechzehnjährigen Firmengeschichte. Das Unternehmen verfügt über 1,18 Milliarden Euro an Assets under Management und kann aufgrund der hundertprozentigen Töchter ViennaEstate Hausverwaltung GmbH (Immobilienverwaltung), ViennaEstate Makler GmbH (Immobilienvertrieb), ViennaEstate Asset Management GmbH sowie APHELION Baumanagement GmbH eine breite Produktpalette von Immobiliendienstleistungen anbieten. Rekordergebnis im Jahr 2022 „Trotz eines wirtschaftlich turbulenten Jahres konnte die ViennaEstate Gruppe auch in stürmischen Zeiten das Ruder in festen Händen halten und mit einer soliden Eigenkapitalquote von 44 % inkl. stiller Reserven ein EBIT von knapp 10,5 Millionen Euro erzielen" so Vorstandsvorsitzender Mag. Peter Lazar. Mit einer Bilanzsumme von 180 MEUR bleibt das Eigenportfolio der Gruppe stabil. Die ViennaEstate ist nicht nur hochprofitabel, sondern verfügt über ein nachhaltiges Fundament, um auch in Zeiten steigender Zinsen stabile Ergebnisse zu erwirtschaften. Highlights des Geschäftsjahres Die Gründung der APHELION Baumanagement GmbH rundet das Dienstleistungsangebot der ViennaEstate Gruppe ab. Diese jüngste Ergänzung zum Portfolio der ViennaEstate bietet technische Dienstleistungen auf höchstem Niveau und stellt damit eine ganzheitliche Betreuung der uns anvertrauten Immobilien sicher. Um diese Liegenschaften als Investitionsprodukt aufzuarbeiten, führte die ViennaEstate Gruppe ihr neuestes Produkt „Wiener Gold" ein - eine attraktive Wertanlage in historische Stilzinshäuser in den besten Lagen Wiens. Abgerundet wurden die Erfolge 2022 mit der Auszeichnung der ViennaEstate Hausverwaltung GmbH, welche das zweite Jahr in Folge mit dem renommierten IMMY Award in Gold geehrt wurde. Somit überzeugt die ViennaEstate Gruppe auf allen Ebenen und erfüllt den Anspruch auf höchste Qualität, welcher auch im nächsten Jahr als Erfolgsorientierung gilt. Ausblick 2023 Ein attraktives Immobilienportfolio, die solide Kapitalstruktur und das stabile Fundament der ViennaEstate Immobilien AG werden auch im Jahr 2023 eine treibende Kraft hinter dem Erfolg der Gruppe sein. Die hohen Anforderungen im Wiener Stilzinshausbereich setzen auch im kommenden Jahr ein erhebliches Maß an Selektion im Ankauf voraus, um den Standard des unvermehrbaren „Wiener Goldes" zu erfüllen. Trotz vorhandener Risiken ist sich Vorstand Helmut Dietler sicher: „Substanz als Wertanlage bleibt in allen Anlegerschichten ausgesprochen beliebt. In guten Lagen werden Objekte stets eine Käuferin oder einen Käufer finden." Um den Erfolg des Unternehmens zu teilen, wird bei der ordentlichen Hauptversammlung am 05.06.2023 der attraktive Dividendenvorschlag von 0,85 Cent je Aktie eingebracht. Damit wird die ansprechende Dividendenpolitik fortgesetzt.