EQS-HV: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG: Hauptversammlung beschließt eine Dividendenzahlung von EUR 2,00 pro Aktie

PRESSEINFORMATION Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG: Hauptversammlung beschließt eine Dividendenzahlung von EUR 2,00 pro Aktie Ternitz/Wien, 27. April 2023. Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der im ATX der Wiener Börse notierten Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) folgte dem Vorschlag des Vorstands, den 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von MEUR 34,4 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 2,00 je dividendenberechtigter Aktie zu verwenden. Der Restbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. Als Dividendenzahltag wurde der 25. Mai 2023 festgelegt. Die Hauptversammlung hat dem Vorstand und dem Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 erteilt und den vorgelegten Vergütungsbericht beschlossen. Mag. Sonja Zimmermann, deren Aufsichtsratsmandat mit der diesjährigen Hauptversammlung endete, wurde auf weitere fünf Jahre verlängert. Für das laufende Geschäftsjahr wurde KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum Abschlussprüfer der Gesellschaft und zum Konzernabschlussprüfer gewählt. Alle Beschlüsse der Hauptversammlung sind im Detail auf der Webseite von SBO nachzulesen: [1] www.sbo.at/hauptversammlung SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft (SBO) ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe und Weltmarktführer in der Herstellung hochlegierter, nicht-magnetisierbarer Edelstähle. Die SBO-Gruppe betreibt Hochpräzisionsfertigung von Edelstählen zu Spezialkomponenten für die Öl-, Gas- und andere Industrien unter Anwendung innovativer und additiver Technologien. Gleichzeitig ist die SBO-Gruppe für ihre Richtbohrwerkzeuge und ihr Equipment für die Bohrlochkomplettierung weltweit anerkannt. Mit unseren Tochterunternehmen und weltweit rund 1.500 Mitarbeitern sind wir in technologisch anspruchsvollen, profitablen Nischen erfolgreich positioniert. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Ternitz, Österreich. Ein aktiver Beitrag zur Energiewende ist ein zentrales Element der Strategie 2030 des Konzerns.