EQS-Adhoc: Volksbank Vorarlberg e. Gen.: Volksbank Vorarlberg Partizipationsschein ISIN AT0000824701 – Widerruf der Zulassung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse mit Ablauf Mittwoch, den 31. Mai 2023.

EQS-Ad-hoc: Volksbank Vorarlberg e. Gen. / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung/Delisting Volksbank Vorarlberg e. Gen.: Volksbank Vorarlberg Partizipationsschein ISIN AT0000824701 – Widerruf der Zulassung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse mit Ablauf Mittwoch, den 31. Mai 2023. 26.04.2023 / 12:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Die VOLKSBANK VORARLBERG e. Gen. gibt bekannt, dass die mit Ad-hoc Meldung vom 31. März 2023 bekannt gemachte Abwicklung der Einladung an die Inhaber der VOLKSBANK VORARLBERG e. Gen. Partizipationsscheine der VOLKSBANK VORARLBERG e. Gen. zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf von Partizipationsscheinen und die vereinfachte Herabsetzung des Partizipationskapitals durch Einziehung eigener Partizipationsscheine mit Valuta 14. April 2023 vorgenommen wurde und somit 102.375 Stück Partizipationsscheine in einem Gesamtnennbetrag iHv EUR 744.266,25 ausstehend sind. Mit Schreiben vom 18. April 2023 meldete die VOLKSBANK VORARLBERG e. Gen. die Kapitalherabsetzung der Wiener Börse AG und teilte mit, dass sie nicht beabsichtigt, das Nominale der Partizipationsscheine auf das gesetzliche Mindesterfordernis von einer Million Euro zu erhöhen. Gemäß § 38 Abs. 4 BörseG ist die Zulassung zum Amtlichen Handel zu widerrufen, wenn ein gesetzliches Zulassungserfordernis nachträglich gemäß § 38 Abs. 3 BörseG weggefallen ist. Nach § 40 Abs. 1 Z 2 BörseG muss bei bedingten Pflichtwandelschuldverschreibungen gemäß § 26 BWG, Instrumenten ohne Stimmrecht gemäß § 26a BWG und stimmrechtslosen Vorzugsaktien österreichischer Aktiengesellschaften, deren Stammaktien nicht zum Amtlichen Handel zugelassen sind, das Nominale solcher Wertpapiere eine Million Euro betragen. Dieses Erfordernis ist bei den Partizipationsscheinen der VOLKSBANK VORARLBERG e. Gen. nicht mehr gegeben, daher wurde von der Wiener Börse aufgrund der zitierten gesetzlichen Bestimmungen der Widerruf der Zulassung der Partizipationsscheine zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse mit Ablauf Mittwoch, den 31. Mai 2023, ausgesprochen. Rückfragehinweise: Volksbank Vorarlberg e.Gen. Ringstraße 27, A-6830 Rankweil Kontakt: Mirjam Pfundt-Kempkes Tel.: +43 (0)50 882 8227 Mail: [1]mirjam.pfundt-kempkes @ vvb.at Internet: www.volksbank-vorarlberg.at Ende der Insiderinformation ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 26.04.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Volksbank Vorarlberg e. Gen. Ringstraße 27 6830 Rankweil Österreich Telefon: +4350882 8000 E-Mail: compliance @ vvb.at Internet: www.volksbank-vorarlberg.at ISIN: AT0000824701, AT0000158209 , AT0000158241, AT0000158258 WKN: 899103, 128799, 131328, 291833 Indizes: Standard Market Auction Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1617701 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1617701 26.04.2023 CET/CEST References Visible links 1. mirjam.pfundt-kempkes @ vvb.at