EQS-HV: VERBUND AG: ​​​​​​​Abstimmungsergebnisse zur 76. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 25. April 2023

Verbund AG, Wien Ordentliche Hauptversammlung am 25.04.2023 Abstimmungsergebnisse zur 76. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 25. April 2023 TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinns 318.207.774 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 318.207.774 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 91,59 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 318.197.711 Ja-Stimmen (=99,99 %) 10.063 Nein-Stimmen (=0,01 %) TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 318.067.695 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 318.067.695 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 91,55 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 317.624.304 Ja-Stimmen (=99,86 %) 443.391 Nein-Stimmen (=0,14 %) TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 318.062.649 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 318.062.649 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 91,55 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 317.587.675 Ja-Stimmen (=99,85 %) 474.974 Nein-Stimmen (=0,15 %) TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 318.185.283 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 318.185.283 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 91,59 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 318.151.381 Ja-Stimmen (=99,99 %) 33.902 Nein-Stimmen (=0,01 %) TOP 6 Beschlussfassung über die (geänderte) Vergütungspolitik für den Vorstand der VERBUND AG 317.963.002 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 317.963.002 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 91,52 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 314.744.354 Ja-Stimmen (=98,99 %) 3.218.648 Nein-Stimmen (=1,01 %) TOP 7 Beschlussfassung über die (geänderte) Vergütungspolitik für den Aufsichtsrat der VERBUND AG 318.202.520 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 318.202.520 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 91,59 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 318.195.973 Ja-Stimmen (=99,99 %) 6.547 Nein-Stimmen (=0,01 %) TOP 8 Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder der VERBUND AG für das Geschäftsjahr 2022 317.950.544 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 317.950.544 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 91,52 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 312.989.845 Ja-Stimmen (=98,44 %) 4.960.699 Nein-Stimmen (=1,56 %) TOP 9a Wahlen in den Aufsichtsrat - Mag. Jürgen Roth 318.207.324 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 318.207.324 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 91,59 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 317.801.237 Ja-Stimmen (=99,87 %) 406.087 Nein-Stimmen (=0,13 %) TOP 9b Wahlen in den Aufsichtsrat - Mag. Christa Schlager 318.205.534 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 318.205.534 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 91,59 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 317.760.905 Ja-Stimmen (=99,86 %) 444.629 Nein-Stimmen (=0,14 %) TOP 9c Wahlen in den Aufsichtsrat - Mag. Stefan Szyszkowitz 318.206.661 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 318.206.661 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 91,59 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 317.208.799 Ja-Stimmen (=99,69 %) 997.862 Nein-Stimmen (=0,31 %) TOP 9d Wahlen in den Aufsichtsrat - Dipl.-Ing. Peter Weinelt 317.791.943 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 317.791.943 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 91,47 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 316.279.230 Ja-Stimmen (=99,52 %) 1.512.713 Nein-Stimmen (=0,48 %)