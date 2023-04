EQS-News: Semperit AG Holding: Ergebnisse der 134. Hauptversammlung

Presseinformation Ergebnisse der 134. Hauptversammlung der Semperit AG Holding Wien, 25. April 2023 – In der 134. ordentlichen Hauptversammlung der Semperit AG Holding wurde der Vorschlag des Vorstands, fur das Jahr 2022 eine Basisdividende in Hohe von EUR 1,50 je Aktie sofort, sowie eine bedingte Zusatzdividende in Höhe von EUR 3,00 je Aktie nach Durchführung des Verkaufs des Medizingeschäfts an die Aktionäre zu zahlen, angenommen. Thomas Cord Prinzhorn, MBA, und Univ.-Prof. Dr. Marion Weissenberger-Eibl wurden neu in den Aufsichtsrat bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, gewählt. Dipl.-Wirtschaftsingenieur Claus Möhlenkamp sowie Dr. Klaus Erkes wurden als Aufsichtsräte bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, wiedergewählt. Bei allen übrigen Tagesordnungspunkten wurden die Beschlusse gemaß den vorliegenden Beschlussantragen der Verwaltung gefasst. In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates, die im Anschluss an die Hauptversammlung stattfand, wurde Thomas Cord Prinzhorn zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates, gewählt. Er übernimmt die Funktion von Dr. Stefan Fida, der das Kontrollgremium interimistisch seit Dezember 2022 geleitet hat. Stefan Fida wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt. Für Rückfragen: Alexander Kleedorfer Judit Helenyi Director Group Brand Management Director Investor Relations (Interim), Corporate Spokesperson +43 676 8715 8310 +43 676 8715 8464 judit.helenyi @ semperitgroup.com alexander.kleedorfer @ semperitgroup.com www.semperitgroup.com http://www.linkedin.com/company/semperit-ag Über Semperit Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Industrie und Medizin Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt: Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe, Produkte für den Eisenbahnoberbau und Untersuchungs- und Operationshandschuhe. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt in ihren fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen weltweit rund 6.500 Mitarbeiter, davon rund 3.100 in Asien und rund 900 in Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 16 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte der Konzern mit dem fortgeführten Geschäftsbereich einen Umsatz von 779,8 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 100,5 Mio. EUR.