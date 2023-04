EQS-News: Lenzing AG: Beschlüsse der 79. ordentlichen Hauptversammlung der Lenzing AG

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Lenzing AG: Beschlüsse der 79. ordentlichen Hauptversammlung der Lenzing AG 19.04.2023 / 16:42 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Beschlüsse der 79. ordentlichen Hauptversammlung der Lenzing AG • Nicole van der Elst Desai und Gerhard Schwartz neu in den Aufsichtsrat gewählt • Cord Prinzhorn zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates wiedergewählt Lenzing – Die 79. ordentliche Hauptversammlung der Lenzing AG erteilte am Mittwoch, 19. April 2023, den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 und setzte die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 im Voraus fest. Die Vergütungspolitik der Lenzing AG für die erfolgsabhängige Vergütung des Vorstandes ist neben finanziellen Leistungskriterien auch an nicht-finanzielle Nachhaltigkeitskriterien (ESG) gekoppelt, welche die nachhaltige Geschäftsstrategie weiter fördern. Zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023 wurde die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- u. Steuerberatungsgesellschaft bestellt. Wahlen in den Aufsichtsrat Mit Beendigung der Hauptversammlung schied Mag. Patrick Prügger aufgrund des Ablaufs seiner Funktionsperiode aus dem Aufsichtsrat aus. Nach 12 Jahren im Aufsichtsrat der Lenzing hat sich Mag. Patrick Prügger dazu entschlossen, nicht mehr für eine weitere Funktionsperiode zur Verfügung zu stehen. Mag. Patrick Prügger war seit 2011 als Mitglied im Aufsichtsrat und in verschiedenen Ausschüssen der Lenzing AG tätig. Die Lenzing AG bedankt sich für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. Die Hauptversammlung wählte Nicole van der Elst Desai, Gründerin und Eigentümerin von VDE Consultancy, bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, und Mag. Gerhard Schwartz, bis 2022 Managing Partner bei EY, bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt, neu in den Aufsichtsrat der Lenzing AG. Darüber hinaus wurden die Mandate von Mag. Helmut Bernkopf (bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2025 beschließt), Dr. Christian Bruch (bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2026 beschließt) und Dr. Franz Gasselsberger (bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2027 beschließt) verlängert. Der Aufsichtsrat der Lenzing AG setzt sich nunmehr aus zehn von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammen: Mag. Helmut Bernkopf, Dr. Christian Bruch, Dr. Stefan Fida, Dr. Markus Fürst, Dr. Franz Gasselsberger, Melody Harris-Jensbach, Cord Prinzhorn, MBA, Mag. Gerhard Schwartz, Dr. Astrid Skala-Kuhmann und Nicole van der Elst Desai. Herbert Brauneis, Ing. Daniela Födinger, Helmut Kirchmair, Georg Liftinger und Johann Schernberger wurden vom Betriebsrat in den Aufsichtsrat delegiert. In der an die Hauptversammlung anschließenden konstituierenden Aufsichtsratssitzung wurde Cord Prinzhorn, MBA, zum Vorsitzenden, und Dr. Stefan Fida zum Stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates wiedergewählt. Ihre Ansprechpartner für Public Relations: Investor Relations: Dominic Köfner Sébastien Knus Vice President Corporate Communications & Vice President Capital Markets Public Affairs Lenzing Aktiengesellschaft Lenzing Aktiengesellschaft Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria Austria Telefon +43 7672 701 2743 Telefon +43 7672 701 3599 E-Mail [1]media @ lenzing.com E-Mail [3]s.knus @ lenzing.com Web [2] www.lenzing.com Web [4] www.lenzing.com Über die Lenzing Gruppe Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen – von der eleganten Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft. Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des Pariser Klimaabkommens und des „Green Deals“ der EU-Kommission zu erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: nämlich eine CO[2]-freie Zukunft zu verwirklichen. Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2022 Umsatz: EUR 2,57 Mrd. Nennkapazität (Fasern): 1.145.000 Tonnen Mitarbeiter:innen: 8.301 TENCEL™, VEOCEL™, LENZING™, REFIBRA™, ECOVERO™, LENZING MODAL™, LENZING VISCOSE™, MICROMODAL™ und PROMODAL™ sind Marken der Lenzing AG.