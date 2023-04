EQS-News: Wienerberger AG: Brick Award: Auszeichnung für innovative Ziegelarchitektur aus allen Teilen der Welt

EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Sonstiges Wienerberger AG: Brick Award: Auszeichnung für innovative Ziegelarchitektur aus allen Teilen der Welt (News mit Zusatzmaterial) 18.04.2023 / 10:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Brick Award: Auszeichnung für innovative Ziegelarchitektur aus allen Teilen der Welt • 743 Einreichungen für die 11. Verleihung des Brick Award • Einreichungen aus 54 Ländern von sechs Kontinenten bezeugen die Internationalität des Architekturpreises • Der Brick Award ist eine international anerkannte Auszeichnung für außergewöhnliche, moderne, innovative und nachhaltige Ziegelarchitektur Wien, 18. April 2023 – Mit Stolz gibt die Wienerberger AG bekannt, dass auch dieses Jahr zahlreiche Projekte aus allen Teilen der Welt eingereicht wurden: 743 Einreichungen aus 54 Ländern und sechs Kontinenten belegen klar die Beliebtheit und auch die internationale Relevanz des Brick Award. Seit 2004 werden mit diesem Preis jedes zweite Jahr die außergewöhnlichsten Projekte im Bereich der Ziegelarchitektur aus aller Welt ausgezeichnet. „Der Brick Award stellt moderne und nachhaltige Ziegelarchitektur ins Rampenlicht und gibt Architekten aus aller Welt die Möglichkeit, ihre Architekturprojekte einzureichen und damit ihre außerordentliche Kreativität zu präsentieren. Was für die Jury bei der Beurteilung der Einreichungen zählt ist nicht die Verwendung von Wienerberger-Produkten, sondern eine Reihe von Kriterien wie innovatives Design, architektonisches Konzept, Ästhetik, Nachhaltigkeit, Klimaresilienz, Energieeffizienz und leistbares Wohnen. Als Wienerberger sind wir stolz darauf, alle zwei Jahre diesen unabhängigen Preis auszurichten und freuen uns über dessen Beliebtheit und die hohe Beteiligung“, betont Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG. Insgesamt wird der Brick Award in fünf Kategorien vergeben, die von Jahr zu Jahr und je nach Entwicklungstrends und aktuellen Themen leicht variieren. Eine internationale, unabhängige Jury wählt die Gewinner in den einzelnen Kategorien aus, darunter auch einen Hauptpreisträger. Die höchste Anzahl von Einreichungen gab es diesmal in der Kategorie „Feeling at home“ mit 28 %, dicht gefolgt von der zweitgereihten Kategorie „Living together“ mit 27 % und „Sharing public spaces“ mit 25 % der eingereichten Projekte. Weitere Kategorien sind „Working together” und „Building outside the box“. Aus allen Einreichungen trifft eine aus international bekannten Architekten, Architekturkritikern, Bauträgern und Journalisten bestehende Jury eine Vorauswahl der 50 außergewöhnlichsten Projekte, die im Oktober 2023 im Brick 24 Book veröffentlicht werden. Als Auswahlkriterien gelten unter anderem innovatives Design, das architektonische Konzept, Nachhaltigkeitsaspekte sowie die intelligente und innovative Verwendung des Baustoffs Ziegel. Die Siegerprojekte der einzelnen Kategorien und der Gewinner des Hauptpreises werden im Frühjahr 2024 im Rahmen der offiziellen Preisverleihung in Wien bekanntgegeben. Nähere Informationen über den Brick Award finden Sie unter [1] www.brickaward.com Wienerberger Gruppe Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 5,0 Mrd. € und ein EBITDA von 1 Mrd. €. 