EQS-Adhoc: Wolford AG: Ralf Polito wird das Vorstandsmandat der Wolford AG vorzeitig antreten

EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Personalie Wolford AG: Ralf Polito wird das Vorstandsmandat der Wolford AG vorzeitig antreten 12.04.2023 / 09:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Ralf Polito, ab 1. Juli 2023 zum Vorstand für die Bereiche Supply Chain und Produktion, Legal, Investor Relations, IT sowie PMO bestellt, wird vorzeitig zum 17. April 2023 das Mandat als COO antreten. Darauf haben sich der Aufsichtsrat und Ralf Polito geeinigt, nachdem dieser vorzeitig aus seiner vorherigen Anstellung ausscheiden konnte. Er wird die Nachfolge von Interims-COO Paul Kotrba antreten, der eine neue Führungsposition innerhalb der Lanvin-Gruppe übernehmen wird und der vorzeitig am 16. April 2023 aus dem Vorstand der Wolford AG ausscheidet. Ende der Insiderinformation ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 12.04.2023 CET/CEST