EQS-News: Änderungen im Vorstand der ANDRITZ AG

EQS-News: Andritz AG / Schlagwort(e): Personalie Änderungen im Vorstand der ANDRITZ AG 31.03.2023 / 12:42 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ GRAZ, 31. MÄRZ 2023. Die ANDRITZ-GRUPPE gibt Änderungen im Vorstand bekannt. Zwei Mitglieder des Vorstands treten nach langjähriger erfolgreicher Tätigkeit im Unternehmen in den Ruhestand. Wolfgang Semper war seit 2011 Mitglied des Vorstands mit Verantwortung für den Geschäftsbereich Hydro sowie Group Automation & Digitalization und Corporate Security. Nach mehr als 40 Jahren in der Wasserkraftbranche tritt er Ende März 2023 in den Ruhestand. Wolfgang Semper hat einen wesentlichen Beitrag zur Positionierung von ANDRITZ als ein global führendes Unternehmen im Bereich Wasserkraft und damit zum Erfolg der Gruppe geleistet. Humbert Köfler, seit 2007 Mitglied des Vorstands und verantwortlich für die Bereiche Pulp & Paper Service sowie Separation, wird nach 36 Jahren im Unternehmen im September 2023 in den Ruhestand treten. Humbert Köfler zeichnet maßgeblich für das Wachstum und die Profitabilität von Pulp & Paper Service und Separation verantwortlich. „Ich möchte Wolfgang Semper und Humbert Köfler meinen großen Dank und meine hohe Anerkennung für ihr langjähriges engagiertes und erfolgreiches Wirken für ANDRITZ aussprechen. Sie haben entscheidend dazu beigetragen, ANDRITZ zu einem anerkannten und profitablen internationalen Technologiekonzern zu formen,“ sagt Vorstandsvorsitzender Joachim Schönbeck. Mit 1. April 2023 werden zwei neue Mitglieder in den ANDRITZ-Vorstand eintreten: Frédéric Sauze (MBA, B. Eng.) wird als Vorstandsmitglied den Geschäftsbereich Hydro verantworten. Frédéric Sauze ist seit Jahren erfolgreich für ANDRITZ tätig. Er war zuvor Leiter der ANDRITZ Hydro Service & Rehab Division in Nordamerika, CEO der ANDRITZ S.A. de C.V. in Mexiko sowie Präsident der ANDRITZ Hydro Corp., USA. Vor seinem Start bei ANDRITZ im Jahr 2013 hatte er bei ALSTOM Führungspositionen in Mexiko, Spanien, Großbritannien und Frankreich inne. Dietmar Heinisser (M.Sc. Betriebswirtschaft) wird als Vorstandsmitglied die Verantwortung für den Geschäftsbereich Separation übernehmen. Seit seinem Beginn bei ANDRITZ im Jahr 1997 war er erfolgreich in verschiedenen Führungspositionen in Österreich, Deutschland und den USA tätig, zuletzt als Leiter des Bereichs Paper Service. Die ANDRITZ-GRUPPE ist überzeugt, dass durch die personellen Veränderungen der Vorstand weiter gestärkt wird und das Unternehmen damit gut aufgestellt ist, die künftigen Ziele zu erreichen. – Ende – DOWNLOAD PRESSE-INFORMATION UND FOTO Presse-Information und Fotos stehen unter [1]andritz.com/news-de zum Download zur Verfügung. Honorarfreie Veröffentlichung der Fotos unter der Quellenangabe “© photoworkers.at – ANDRITZ” bzw. “© Behrendt & Rausch – ANDRITZ”. BEI RÜCKFRAGEN KONTAKTIEREN SIE BITTE Susan Trast Vice President Group Corporate Communications and Marketing [2]susan.trast @ andritz.com [3]andritz.com ANDRITZ-GRUPPE Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen, Serviceleistungen und digitalen Lösungen für verschiedenste Industrien und Endmärkte. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie und der Unternehmenskultur. Mit seinem umfangreichen Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen möchte ANDRITZ den größtmöglichen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten und seinen Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele helfen. In allen seinen vier Geschäftsbereichen – Pulp & Paper, Metals, Hydro und Separation – zählt ANDRITZ zu den Weltmarktführern. Technologieführerschaft und globale Präsenz sind wesentliche Eckpfeiler der auf langfristig profitables Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie. Der börsennotierte Konzern hat rund 29.100 Beschäftigte und über 280 Standorte in mehr als 40 Ländern. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 31.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Andritz AG Stattegger Straße 18 8045 Graz Österreich Telefon: +43 (0)316 6902-0 Fax: +43 (0)316 6902-415 E-Mail: welcome @ andritz.com Internet: www.andritz.com ISIN: AT0000730007 Indizes: ATX Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1598443 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1598443 31.03.2023 CET/CEST References Visible links 1. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=95b5234eedb49a0bec335374df4a96aa&application_id=1598443&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 2. susan.trast @ andritz.com 3. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c4f006ff249d8b5cd67063508605c06f&application_id=1598443&site_id=apa_ots_austria&application_name=news