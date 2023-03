EQS-Adhoc: Volksbank Vorarlberg Partizipationsschein ISIN AT0000824701 – Rückkauf Ergebnisbekanntgabe und vereinfachte Herabsetzung des Partizipationskapitals durch Einziehung eigener Partizipationsscheine

EQS-Ad-hoc: Volksbank Vorarlberg e. Gen. / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Strategische Unternehmensentscheidung Volksbank Vorarlberg Partizipationsschein ISIN AT0000824701 – Rückkauf Ergebnisbekanntgabe und vereinfachte Herabsetzung des Partizipationskapitals durch Einziehung eigener Partizipationsscheine 31.03.2023 / 11:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Mit heutigem Tag erfolgt die Bekanntgabe des endgültigen Ergebnisses der Einladung der Volksbank Vorarlberg e. Gen. an die Inhaber der Volksbank Vorarlberg e. Gen. Partizipationsscheine (ISIN AT0000824701) der Volksbank Vorarlberg e. Gen. zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf von Partizipationsscheinen. Der Vorstand hat in diesem Zusammenhang beschlossen, Angebote für 112.635 Stück Partizipationsscheine mit einem Gesamtnennbetrag iHv EUR 818.856,45 zu Rückkaufspreisen in einer Spanne von EUR 10,00 bis EUR 60,00 anzunehmen. Weiters macht der Vorstand von der Ermächtigung der Generalversammlung vom 28.04.2022 zur vereinfachten Herabsetzung des Partizipationskapitals durch Einziehung eigener Partizipationsscheine unter analoger Anwendung von § 192 Abs 3 Z 2 und Abs 4 Aktiengesetz zum Zwecke der Reduzierung der Anzahl eigener Partizipationsscheine Gebrauch und beschließt 113.335 Stück Partizipationsscheine mit einem Gesamtnennbetrag iHv EUR 823.945,45 mit Valuta vom 14.04.2023 einzuziehen. Nach der Abwicklung der Einladung und der vereinfachten Herabsetzung des Partizipationskapitals durch Einziehung eigener Partizipationsscheine bleiben 102.375 Stück Partizipationsscheine in einem Gesamtnennbetrag iHv EUR 744.266,25 ausstehend. Rückfragehinweise: Volksbank Vorarlberg e.Gen. Ringstraße 27, A-6830 Rankweil Kontakt: Prok. Betr.oec. Wolfgang Kopf Tel.: +43 (0)50 882 8223 Mail: [1]compliance @ vvb.at Internet: www.volksbank-vorarlberg.at ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 31.03.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Volksbank Vorarlberg e. Gen. Ringstraße 27 6830 Rankweil Österreich Telefon: +4350882 8000 E-Mail: compliance @ vvb.at Internet: www.volksbank-vorarlberg.at ISIN: AT0000824701, AT0000158209 , AT0000158241, AT0000158258 WKN: 899103, 128799, 131328, 291833 Indizes: Standard Market Auction Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1597805 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1597805 31.03.2023 CET/CEST References Visible links 1. compliance @ vvb.at