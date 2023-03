AUSTRIACARD HOLDINGS AG: AUSTRIACARD HOLDINGS AG gibt die Ernennung von DIMITRIS TZELEPIS zum NEUEN EXECUTIVE DIRECTOR für Kapitalmärkte, M&A und INVESTOR RELATIONS bekannt

EQS-Media / 28.03.2023 / 12:22 CET/CEST 27. März 2023: Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG gibt die Ernennung von Dimitris Tzelepis zum neuen Executive Direktor für Kapitalmärkte, M&A und Investor Relations bekannt. Dimitris Tzelepis verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Telekommunikations-, Medien-, Bank- und Investmentsektor und hat für Unternehmen wie die NOVA Group (Medien und Telekommunikationsgruppe), OTE Group, Alpha Bank, National Bank of Greece, Merrill Lynch und Procter & Gamble gearbeitet. Er hatte verschiedene Führungspositionen inne, darunter CFO, COO und CEO. Außerdem war er als Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender und Mitglied in einer Reihe von Verwaltungsräten in Griechenland, Zypern und Rumänien tätig. ÜBER DIE AUSTRIACARD HOLDINGS GRUPPE UND IHRE TÄTIGKEITEN Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG mit Hauptsitz in Wien ist ein international tätiges Unternehmen und einer der führenden Anbieter von sicheren digitalen Technologielösungen in Europa. Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist einer der führenden B2B-Anbieter für sichere Daten, Smart Cards und Zahlungslösungen in Österreich, Skandinavien, Zentral- und Osteuropa sowie Südosteuropa und hat darüber hinaus bedeutende Marktanteile in vielen anderen europäischen Ländern und der Türkei. Die Gruppe expandiert schnell in geografischen Gebieten außerhalb Europas, wie z.B. in den USA, wo sie ein neues Personalisierungszentrum eingerichtet hat, und im Nahen Osten und Afrika, wo Vertriebseinheiten entwickelt wurden, die bereits ein bedeutendes Neugeschäft angezogen haben. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen zu einem bevorzugten Partner für Zahlungsprodukte und -lösungen für Challenger Banks/ Neo Banks entwickelt, einem weltweit wachsenden Marktsegment. Das Unternehmen verfügt über eine starke paneuropäische Präsenz, die vom Vereinigten Königreich bis nach Griechenland und der Türkei reicht, mit sieben Produktionsstätten und sieben Personalisierungszentren in Europa sowie einem zusätzlichen Personalisierungszentrum in den USA. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Vertriebsbüros in Norwegen, der Tschechischen Republik, Deutschland, Kroatien, Serbien, Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie über ein Netz von Partnern und Vertriebsagenturen in der ganzen Welt. Diese Präsenz ermöglicht es uns, unseren Kunden ein hohes Serviceniveau zu bieten, was durch die sehr langjährigen Beziehungen zu unseren Kunden bestätigt wird. Der internationale Kundenstamm der Gruppe profitiert von einem komplementären Produkt- und Dienstleistungsangebot, das von Rechnungsdruck, Direktversand und Dokumentenverarbeitung bis hin zu Zahlungs-, Transit- und ID-Karten reicht und zunehmend online, mobilen und Lösungen für Digitalisierung und Transformation gebündelt wird. Kontaktperson: Dimitris Tzelepis Tel.: +43 1 61065 - 357 E-Mail: d.tzelepis @ austriacard.com Website: www.austriacard.com Symbol: ACAG ISIN(s): AT0000A325L0 Börsen: Prime Market der Wiener Börse, Main Market der Athener Börse Ende der Pressemitteilung ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Emittent/Herausgeber: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Schlagwort(e): Unternehmen 28.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Wien Österreich E-Mail: ac.contact @ austriacard.com Internet: https://www.austriacard.com/ ISIN: AT0000A325L0 WKN: A3D5BK Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1594475 Notierung vorgesehen, intended to be listed; Ende der Mitteilung EQS-Media 1594475 28.03.2023 CET/CEST