EQS-CMS: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: DISCLOSURE OF HOME MEMBER STATE

EQS Post-admission Duties announcement: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Notification of the Home member state according to § 119 (7) BörseG AUSTRIACARD HOLDINGS AG: DISCLOSURE OF HOME MEMBER STATE 23.03.2023 / 16:14 CET/CEST Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group AG. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Vienna, March 23, 2023 AUSTRIACARD HOLDINGS AG hereby discloses pursuant to the provisions of Article 3(1)(g) Greek law 3556/2007 and Section 119(8) Austrian Stock Exchange Act 2018, that its home member state is Austria. Issuer: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Vienna Austria Contact person: Mag. Markus Kirchmayr Tel.: +43 1 61065 - 384 E-Mail: markus.kirchmayr @ austriacard.at Website: www.austriacard.com ISIN(s): AT0000A325L0 Stock Exchange(s): Athens Exchange (main market) Vienna Stock Exchange (prime market) ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 23.03.2023 CET/CEST ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Language: English Company: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Vienna Austria Internet: https://www.austriacard.com/ Notierung vorgesehen, intended to be listed; End of News EQS News Service 1590919 23.03.2023 CET/CEST