EQS-CMS: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: BEKANNTGABE DES HERKUNFTSMITGLIEDSTAATS

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Veröffentlichung des Herkunftsmitgliedstaates gem. § 119 Abs. 7 BörseG AUSTRIACARD HOLDINGS AG: BEKANNTGABE DES HERKUNFTSMITGLIEDSTAATS 23.03.2023 / 16:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Wien, am 23.03.2023 AUSTRIACARD HOLDINGS AG gibt hiermit gemäß den Bestimmungen des Art 3(1)(g) des griechischen Gesetzes Nr. 3556/2007 und § 119 (8) des österreichischen Börsegesetzes 2018 bekannt, dass ihr Herkunftsmitgliedstaat Österreich ist. Aussender: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Wien Österreich Ansprechpartner: Mag. Markus Kirchmayr Tel.: +43 1 61065 - 384 E-Mail: markus.kirchmayr @ austriacard.at Website: www.austriacard.com ISIN(s): AT0000A325L0 Börse(n): ATHEX (Main Market) Wiener Börse (Prime Market) ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 23.03.2023 CET/CEST ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Wien Österreich Internet: https://www.austriacard.com/ Notierung vorgesehen, intended to be listed; Ende der Mitteilung EQS News-Service 1590919 23.03.2023 CET/CEST