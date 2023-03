EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM veröffentlicht Konzernergebnis 2022

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Mayr-Melnhof Karton AG: MM veröffentlicht Konzernergebnis 2022 14.03.2023 / 08:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ MM Gruppe wächst kräftig – strategische Weichenstellungen zeigen Erfolg • Umsatz 4,7 Mrd. EUR (+53 %) • Betriebliches Ergebnis 510 Mio. EUR (+89 %) • Jahresüberschuss 345 Mio. EUR (+81 %) • Solide Finanzierung: Nettoverschuldung/EBITDA 2,0 • Dividendenvorschlag: 4,20 EUR/Aktie (+20 %) • Schwache Auftragslage im 1. Quartal 2023 Kennzahlen der MM Gruppe ‑ IFRS Konsolidiert in Mio. EUR 2022 2021 +/- Umsatzerlöse 4.682,1 3.069,7 +52,5 % EBITDA 729,9 421,0 +73,4 % Betriebliches Ergebnis 510,3 269,6 +89,3 % Operating Margin (in %) 10,9 % 8,8 % +212 bp Ergebnis vor Steuern 466,9 244,5 +90,9 % Jahresüberschuss 345,2 190,7 +81,0 % Gewinn je Aktie (in EUR) 17,19 9,46 Peter Oswald, MM CEO: „Die MM Gruppe ist im Geschäftsjahr 2022 in einem gesamtwirtschaftlich und geopolitisch herausfordernden Umfeld sowohl organisch als auch über Akquisitionen bei Ergebnis und Umsatz deutlich gewachsen. Die Nachfrage nach unseren natürlichen, recycelbaren Verpackungsprodukten aus nachwachsenden Rohstoffen zeigte sich über weite Strecken des Jahres dynamisch und die Kunden schätzen unsere Investitionen in wettbewerbsfähige Standorte, Innovation und Nachhaltigkeit. Die Energie- und Rohstoffkrise hat MM vor besondere Herausforderungen gestellt, die insgesamt erfolgreich bewältigt werden konnten. Verkaufspreisanpassungen kompensierten die massiven Energie- und Rohstoffkostensteigerungen. Zudem gelang es, die kontinuierliche Versorgung unserer Kunden trotz instabiler Lieferketten sicherzustellen. Die 2022 abgeschlossenen Akquisitionen von Essentra Packaging und Eson Pac positionieren MM als globalen Player im Bereich der pharmazeutischen Sekundärverpackung und tragen zu mehr Resilienz und Wachstum im gesamten Unternehmen bei. Gemeinsam mit den beiden Zukäufen des Vorjahres im Bereich Board & Paper, MM Kwidzyn und MM Kotkamills, sind sie Teil der Transformation von MM, über Akquisitionen und operative Optimierungen die Wertschöpfung und Wachstumsfähigkeit der MM Gruppe zu steigern. Trotz einer zunehmenden Marktschwäche bei Karton und Papier ab Ende des 3. Quartals, infolge der gut bevorrateten Supply Chain und damit erheblicher marktbedingter Maschinenabstellung in diesem Bereich, verzeichnete die MM Gruppe in 2022 insgesamt einen starken Ergebnisanstieg. Der Zuwachs des betrieblichen Ergebnisses von 269,6 Mio. EUR auf 510,3 Mio. EUR resultiert im Wesentlichen aus der Division MM Board & Paper infolge operativer Verbesserungen sowie der ganzjährigen Einbeziehung der Akquisitionen des Vorjahres. Demgegenüber reduzierte sich das betriebliche Ergebnis von MM Packaging aufgrund von Einmalaufwendungen trotz erfreulichen organischen Wachstums von rund 5 %. Der guten Ergebnisentwicklung und langfristigen Dividendenpolitik entsprechend wird der 29. Ordentlichen Hauptversammlung am 26. April 2023 eine Dividendenerhöhung auf 4,20 EUR je Aktie (2021: 3,50 EUR) für das Geschäftsjahr 2022 vorgeschlagen.“ ERGEBNISRECHNUNG Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns erreichten 4.682,1 Mio. EUR und lagen damit um 52,5 % bzw. 1.612,4 Mio. EUR über dem Vorjahreswert (2021: 3.069,7 Mio. EUR). Diese Zunahme resultierte zum einen aus den Akquisitionen des Vorjahres in der Division MM Board & Paper und den Unternehmenskäufen von MM Packaging im Berichtsjahr sowie zum anderen aus der Kostenweitergabe über höhere Preise. Mit 510,3 Mio. EUR konnte ein betriebliches Ergebnis um 240,7 Mio. EUR über dem Vorjahr (2021: 269,6 Mio. EUR) erzielt werden. Der deutliche Anstieg resultiert aus der Division MM Board & Paper. Einmalaufwendungen in dieser Division ergaben sich insbesondere aus der Reorganisation der Produktion im slowenischen Kartonwerk MM Kolicevo, welche im 4. Quartal mit 24,6 Mio. EUR zu verbuchen waren. In der Division MM Packaging betrafen Einmaleffekte vor allem die Transaktionsnebenkosten für die Akquisitionen von Essentra Packaging und Eson Pac und den Verkauf der russischen Standorte in Höhe von 15,0 Mio. EUR sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Marktaustritt aus Russland in Höhe von insgesamt 32,5 Mio. EUR, welchen ein Ertrag aus dem Verkauf der Packagingstandorte in Russland in Höhe von 20,1 Mio. EUR gegenüberstand. Im Vorjahr waren Einmalaufwendungen aus der Erstkonsolidierung von MM Kwidzyn und MM Kotkamills in Höhe von 26,3 Mio. EUR sowie aus Anpassungs- und Restrukturierungsmaßnahmen in der Packagingdivision in Höhe von 20,1 Mio. EUR zu verbuchen. Dem stand ein Einmalertrag aus dem Verkauf der Frischfaserkartonwerke Eerbeek und Baiersbronn in Höhe von 46,1 Mio. EUR (nach Transaktionsnebenkosten) gegenüber. Die Operating Margin des Konzerns erhöhte sich somit auf 10,9 % (2021: 8,8 %), der Return on Capital Employed auf 16,3 % (2021: 12,8 %). Das EBITDA stieg um 308,9 Mio. EUR auf 729,9 Mio. EUR (2021: 421,0 Mio. EUR), womit die EBITDA Margin 15,6 % erreichte (2021: 13,7 %). Finanzerträge beliefen sich auf 4,3 Mio. EUR (2021: 3,3 Mio. EUR). Die Zunahme der Finanzaufwendungen von -24,4 Mio. EUR auf -32,1 Mio. EUR ist vor allem auf die Aufnahme von Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen im Vorjahr zur Finanzierung der Akquisitionen und organischer Wachstumsprojekte zurückzuführen. Das „Sonstige Finanzergebnis – netto“ veränderte sich vorwiegend fremdwährungsbedingt auf -15,5 Mio. EUR (2021: -4,0 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Steuern stieg demnach um 222,4 Mio. EUR auf 466,9 Mio. EUR nach 244,5 Mio. EUR im Vorjahr. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beliefen sich auf 121,7 Mio. EUR (2021: 53,8 Mio. EUR), woraus sich ein effektiver Konzernsteuersatz von 26,1 % (2021: 22,0 %) ergibt. Der Jahresüberschuss erhöhte sich somit um 154,5 Mio. EUR auf 345,2 Mio. EUR (2021: 190,7 Mio. EUR). VERLAUF DES 4. QUARTALS Der Verlauf des 4. Quartals war durch einen starken Nachfragerückgang in der Division Board & Paper aufgrund hoher Lagerstände bei Kunden sowie eine stabile Nachfrage in der Division MM Packaging gekennzeichnet. Die konsolidierten Umsatzerlöse lagen mit 1.231,7 Mio. EUR vor allem preis- und akquisitionsbedingt über der Vorjahresperiode (4. Quartal 2021: 962,6 Mio. EUR). Das betriebliche Ergebnis des Konzerns verringerte sich marktbedingt und infolge von Einmaleffekten auf 58,1 Mio. EUR (4. Quartal 2021: 92,4 Mio. EUR). Die Operating Margin belief sich auf 4,7 % (4. Quartal 2021: 9,6 %). Das Ergebnis vor Steuern betrug 50,1 Mio. EUR (4. Quartal 2021: 82,1 Mio. EUR), der Periodenüberschuss 30,0 Mio. EUR (4. Quartal 2021: 62,3 Mio. EUR). MM Board & Paper verzeichnete aufgrund notwendiger marktbedingter Stillstände eine Kapazitätsauslastung von 75 % nach 97 % im 4. Quartal des Vorjahres. Das betriebliche Ergebnis der Division erreichte akquisitionsbedingt 62,8 Mio. EUR nach 33,4 Mio. EUR, wobei durch die Konzentration der Produktion im Werk Kolicevo auf die größere Maschine Einmalaufwendungen zu verbuchen waren. Die Operating Margin erreichte 10,1 % (4. Quartal 2021: 5,9 %). Bei solider Mengenentwicklung betrug das betriebliche Ergebnis von MM Packaging infolge von Einmaleffekten -4,7 Mio. EUR (4. Quartal 2021: 59,0 Mio. EUR). Insbesondere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Marktaustritt aus Russland sowie strukturelle Anpassungsmaßnahmen führten zu einem negativen Ergebniseffekt. Die Operating Margin betrug -0,7 % (4. Quartal 2021: 13,7 %). AUSBLICK Geopolitische und gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten bestimmen weiterhin unsere Rahmenbedingungen. Während einige Inputpreise weiter sinken, setzt sich der Abbau hoher Lagerstände wie schon in den letzten Monaten des Vorjahres auch seit Jahresbeginn weiter fort. In der Division MM Board & Paper sind marktbedingte Maschinenabstellungen im 1. Quartal notwendig. In den ersten drei Quartalen kommt es weiters wie angekündigt zu längeren Maschinenstillständen im Zuge der Großinvestitionen an den Kartonstandorten Frohnleiten, Neuss und Kolicevo. Die Preise sind überwiegend rückläufig. Daher ist erwartungsgemäß im Bereich Board & Paper im laufenden Jahr ein deutlicher Rückgang bei Menge und Ergebnis absehbar. In der Division MM Packaging hat sich die Nachfrage in den ersten beiden Monaten etwas abgeschwächt, zeigt sich aber resilient. Strukturelle Anpassungsmaßnahmen und Kostenoptimierungen werden weiter fortgesetzt. Ungeachtet des Übergangsjahres im Bereich MM Board & Paper bleibt unser Geschäftsmodell mit Fokus auf nachhaltige Verpackungen für Konsumgüter des täglichen Bedarfes langfristig resilient und attraktiv. Die Bilanz von MM sowie die laufende Cash-Generierung sind solide. Unsere Investitionstätigkeit bleibt auch in 2023 erhöht, um die Wettbewerbs- und Wachstumsfähigkeit der MM Gruppe weiter zu stärken. Vor allem im Zuge der Modernisierung von drei Kartonmaschinen sowie wertsteigernder, technologischer Erneuerungen im Bereich Pharma- und Beautyverpackung erwarten wir heuer ein Investitionsvolumen von über 400 Mio. EUR. Zielsetzung bleibt, unser Wachstum mit nachhaltigen und innovativen Konsumgüterverpackungen langfristig mit einer attraktiven Rendite auf das eingesetzte Kapital fortzusetzen. ----------------------------- Die Presseaussendung sowie ein Video-Statement des Vorstandes sind im Internet unter: www.mm.group verfügbar. Der Geschäftsbericht 2022 ist ab 5. April 2023 verfügbar. Nächster Termin: 25. April 2023 Ergebnisse zum 1. Quartal 2023 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mag. Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations, Mayr-Melnhof Karton AG, Brahmsplatz 6, A-1040 Wien, Tel.: +43 1 501 36-91180, E-Mail: investor.relations @ mm.group, Website: https://www.mm.group ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 14.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6 1040 Wien Österreich Telefon: 0043 1 501 36 91180 Fax: 0043 1 501 36 91391 E-Mail: investor.relations @ mm.group Internet: www.mm.group ISIN: AT0000938204 WKN: 93820 Indizes: ATX Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1581345 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1581345 14.03.2023 CET/CEST