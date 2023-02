EQS-Adhoc: FACC AG: Ergebnis außerhalb des kommunizierten Ausblicks für das Geschäftsjahr 2022

Ried im Innkreis, 22. Februar 2023 – Die FACC AG gibt bekannt, dass der Umsatz und das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022 abweichend vom Ausblick sein wird. Anhand erster Analysen der vorläufigen Ergebnisse im Rahmen des laufenden Jahresabschlussprozesses wird die prognostizierte Umsatzsteigerung von 10% zum Vorjahr übertroffen. Gleichzeitig wird die Verdreifachung des operativen Ergebnisses zum Vorjahr nicht erreicht. Der erwartete Umsatz wird bei ca. EUR 600 Mio. liegen und das EBIT im Bereich von ca. EUR 5 Mio. Gründe für den höheren Umsatz sind im Zusammenhang mit der Einmalverrechnung von projektbezogenen Entwicklungskosten sowie einem erhöhten Bedarf an Produktlieferungen zu sehen. Das Ergebnis belasten Verschärfungen in der Lieferkette, steigende Material- und Energiekosten im Zusammenhang mit der geopolitischen Situation sowie die stark gestiegene Inflation.