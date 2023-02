EQS-Adhoc: Wolford AG: Bekanntgabung der Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2022

EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Wolford AG: Bekanntgabung der Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2022 17.02.2023 / 11:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 14. Februar 2023 Die Wolford AG gibt bekannt, dass im Geschäftsjahr 2022 ein Umsatz in der Höhe von 126,6m EUR erzielt werden konnte. Dies entspricht einer Steigerung von +16% gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr 2021. Die Umsatzsteigerung konnte in allen Kanälen erzielt werden. So wuchs das Geschäft im Bereich Direct-to-Customer um + 21% und im Wholesale um + 3%. Die Region North America wuchs um + 45%, die EMEA Region um + 9% und in der definierten Region Rest of the World konnte der Umsatz um 80% gesteigert werden, während es in der Region Greater China Lockdown-bedingt zu einem Umsatzrückgang von - 7% gekommen ist. Ergebnisseitig wird der zum Halbjahr gegebene Ausblick bestätigt, wonach es zu keiner Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBIT) für das Gesamtjahr kommen wird. Die ausgewiesenen Zahlen sind noch ungeprüft. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 17.02.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Wolford AG Wolfordstrasse 1 6900 Bregenz Österreich Telefon: +43/5574/6900 E-Mail: investor @ wolford.com Internet: www.wolford.com ISIN: AT0000834007 WKN: 83400 Indizes: ATX Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1562885 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1562885 17.02.2023 CET/CEST