EQS-News: Lenzing AG: Lenzing gelingt gemeinsam mit Partnern ein Meilenstein in der Entwicklung einer kreislaufbasierten Modekollektion

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Kooperation Lenzing AG: Lenzing gelingt gemeinsam mit Partnern ein Meilenstein in der Entwicklung einer kreislaufbasierten Modekollektion 14.02.2023 / 09:07 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Lenzing gelingt gemeinsam mit Partnern ein Meilenstein in der Entwicklung einer kreislaufbasierten Modekollektion • Lenzing, Södra und portugiesischer Stoffhersteller Riopele treiben Kreislaufwirtschaft gemeinsam voran • Das weltbekannte Modelabel Filippa K wird revolutionäres recyceltes Material in seiner Frühjahr/Sommer-Kollektion 2024 präsentieren Lenzing/Växjö/Pousada de Saramagos/Stockholm – Die Lenzing Gruppe, weltweit führende Anbieterin von Spezialfasern, und der führende schwedische Zellstoffproduzent Södra haben den nächsten großen Meilenstein ihrer strategischen Partnerschaft zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Mode erreicht. Gemeinsam mit dem portugiesischen Stoffhersteller Riopele entwickeln die beiden Unternehmen Textilien aus recycelten und nachhaltig erzeugten Materialien für eine Frühjahr/Sommer-Kollektion der Modemarke Filippa K, die der Modewelt im Herbst 2023 präsentiert wird. Es handelt sich um die erste Modekollektion weltweit, die Lyocellfasern der Marke TENCEL™ x REFIBRA™ basierend auf dem weiterentwickelten Zellstoff der Marke OnceMore^® enthält. Der von Lenzing und Södra gemeinsam weiterentwickelte OnceMore^® Zellstoff ist das weltweit erste Verfahren zum großtechnischen Recycling von Textilabfällen aus Mischgewebe. Mit der innovativen REFIBRA™ Technologie erzeugt Lenzing daraus in einem geschlossenen Herstellungsverfahren Lyocellfasern. Mit der Expertise von Riopele in der Garn- und Stoffproduktion werden aus den nachhaltig erzeugten Spezialfasern in weiterer Folge modische Stoffe, die Filippa K in ihrer Kollektion verwendet. „Ein Unternehmen allein kann das drängende Problem der Textilabfälle nicht lösen. Es sind proaktive Partnerschaften wie diese, die uns ermöglichen, voranzukommen und einen echten systemischen Wandel herbeizuführen“, sagt Robert van de Kerkhof, Chief Commercial Officer Fiber der Lenzing Gruppe. „Wir arbeiten hart daran, unsere Industrien noch nachhaltiger zu gestalten und die Transformation des textilen Geschäftsmodells von einem linearen zu einem Modell der Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Damit dieser Wandel stattfinden kann, sind weitere Anstrengungen der gesamten Branche nötig“, so van de Kerkhof. „Wir freuen uns sehr, die erste Marke zu sein, die Produkte auf Basis von OnceMore^® Zellstoff und Lenzings REFIBRA™ Technologie, unterstützt von Riopeles kreativer Expertise in der Garn- und Stoffproduktion, entwickelt. Zusammenarbeit ist ein wesentlicher Schritt bei der nachhaltigen Transformation der Industrie. Für uns bei Filippa K ist es wichtig, uns mit gleichgesinnten Partnern zusammenzuschließen, die in ihren Bereichen innovativ sind“, sagt Jodi Everding, Vice President Sustainability bei Filippa K. Lenzing und Södra – eine langjährige Partnerschaft für den systemischen Wandel Lenzing und Södra bündeln seit 2021 ihre Kräfte im Textil-Recycling und leisten damit einen entscheidenden Beitrag zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Modebranche. Im Rahmen der Kooperation beabsichtigen die Unternehmen, ihr Wissen miteinander zu teilen und gemeinsam Verfahren zu entwickeln, um eine breitere Nutzung von cellulosehaltigen Alttextilien in großtechnischem Maßstab zu ermöglichen. Der gemeinsam weiterentwickelte Zellstoff OnceMore^® wird anschließend unter anderem als Rohmaterial für die Produktion von Lenzings Spezialfasern der Marke TENCEL™ x REFIBRA™ mitverwendet. Ziel ist es, bis 2025 in der Lage zu sein, 25.000 Tonnen Textilabfälle pro Jahr zu verarbeiten. Im Sinne ihrer Vision der Kreislaufwirtschaft „Wir geben Abfall ein neues Leben. Jeden Tag“ treibt Lenzing die Industrie in Richtung einer vollwertigen Kreislaufwirtschaft voran, indem das Unternehmen danach strebt, Abfällen in allen Aspekten seines Kerngeschäftes ein neues Leben zu schenken und gemeinsam mit potenziellen Partnern innerhalb und außerhalb der aktuellen Wertschöpfungskette Kreislauflösungen zu entwickeln. Lenzing entwickelt seit Jahren zukunftsfähige Innovationen im Bereich Recycling, darunter ihre REFIBRA™ und Eco Cycle Technologien. Neben der Verwendung reinen Faserzellstoffs ermöglichen diese Technologien die Verarbeitung eines erheblichen Anteils von Recyclingmaterial, das aus Zuschnittresten aus der Baumwollproduktion und Altkleidern gewonnen wird. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen – von der eleganten Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft. Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des Pariser Klimaabkommens und des „Green Deals“ der EU-Kommission zu erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: nämlich eine CO[2]-freie Zukunft zu verwirklichen. Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2021 Umsatz: EUR 2,19 Mrd. Nennkapazität: 1.145.000 Tonnen Mitarbeiter/innen: 7.958 TENCEL™, VEOCEL™, LENZING™, REFIBRA™, ECOVERO™, LENZING MODAL™, LENZING VISCOSE™, MICROMODAL™ und PROMODAL™ sind Marken der Lenzing AG. Über Filippa K Das schwedische Modehaus Filippa K ist seit 1993 ein Wegbereiter des skandinavischen Minimalismus mit einem mühelos sinnlichen Ansatz, der die Zeit überdauert. Die Kollektionen bieten eine komplette Garderobe mit raffinierten Essentials, die ein Gleichgewicht zwischen Stil und Funktionalität herstellen, um die wahren Bedürfnisse des täglichen Lebens zu erfüllen. Der achtsame Designansatz von Filippa K basiert auf drei Säulen der Nachhaltigkeit - Kreislaufwirtschaft, Rückverfolgbarkeit und Reduzierung der Auswirkungen - die durch Partnerschaften und Skalierbarkeit ermöglicht werden. Über Södra Södra wurde 1938 mit der Idee gegründet, gemeinsam stärker zu sein. Heute ist Södra mit 51.000 Familienwaldbesitzern als Mitgliedern der größte Waldbesitzerverband Schwedens. Gemeinsam besitzen Södras Mitglieder eine weltweit führende Industrie, die Waldrohstoffe zu erneuerbaren Produkten wie Zellstoff, Holz, Bausystemen, flüssigen Bioprodukten und Energie verarbeitet. Verwurzelt im Wald, bauen wir die Zukunft auf. Über Riopele Das 1927 gegründete Unternehmen Riopele ist einer der ältesten Textilhersteller Portugals und eine internationale Referenz für die Entwicklung und Herstellung von Modestoffen. Durch die Einbeziehung nachhaltiger Praktiken in das gesamte Unternehmen investiert Riopele in die Herstellung hochwertiger Stoffe auf der Grundlage von Natur-, Synthetik-, Kunst- und Recyclingfasern. 