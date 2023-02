AGRANA auf der BIOFACH 2023 mit breitem Bio-Sortiment aus allen drei Geschäftssegmenten

EQS-Media / 10.02.2023 / 10:34 CET/CEST AGRANA auf der BIOFACH 2023 mit breitem Bio-Sortiment aus allen drei Geschäftssegmenten Auch heuer ist der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern AGRANA auf der weltweit größten Fachmesse für BIO-Lebensmittel, der BIOFACH Messe in Nürnberg (14. bis 17. Februar 2023), vertreten und präsentiert sich mit seinem vielfältigen Bio-Sortiment (Halle 1, Stand 565). Das weltweit in 25 Ländern produzierende Unternehmen beliefert in allen Geschäftssegmenten sowohl lokale Produzenten als auch große internationale Unternehmen der weiterverarbeitenden Nahrungsmittelindustrie mit einem breiten Portfolio von Bio-Produkten. „Unser umfangreiches Bio-Produktportfolio gewährleistet, dass wir die unterschiedlichsten Wünsche unserer Kunden erfüllen können. Entsprechend dem anhaltenden Trend zu Bio-Lebensmitteln werden wir unser Bio-Sortiment weiterentwickeln und setzen dabei in der Produktentwicklung auf langjähriges Know-How und Synergien in allen Geschäftssegmenten", betont AGRANA-CEO Markus Mühleisen. Auf der BIOFACH 2023 präsentiert AGRANA folgende Produkt-Highlights: Segment Frucht Das Angebot von AGRANA-Fruchtzubereitungen ist bei Bio-Qualitäten umfangreich und vielseitig. Es reicht von Anwendungen für klassische Milchprodukte und auf Pflanzen basierende Alternativen, für Eiscremes und Backwaren bis hin zu Produkten für Food Service Unternehmen. Highlights von AGRANA Frucht auf der BIOFACH 2023 sind eine neue vegane Kokosnuss-Eiscreme mit roten Beeren und Chai-Gewürzen, ein cremiges Hanf-Vanille-Joghurt sowie Dessert-Joghurts mit Bio-Schokolade-Chrunchies und Splits in den Geschmackssorten Mango und Maracuja. Aus dem Geschäftsbereich Fruchtsaftkonzentrate präsentiert Austria Juice, ein Joint Venture von AGRANA und der Raiffeisen Ware Austria, auf der BIOFACH 2023 (Halle 1, Stand 663) ihre große Auswahl an biologischen Getränken und Aromen – vom Erfrischungsgetränk bis zum Bier-Mix sowie professionelle Business-to-Business Lösungen für verschiedenste Anwendungen im Food und Beverage Bereich. Segment Stärke Im Stärkebereich gewinnt AGRANA aus bio-zertifizierten Rohstoffen wie Kartoffeln, Mais, Wachsmais und Weizen hochwertige Bio-Stärke für die weiterverarbeitende Industrie. Auf der BIOFACH 2023 zeigt AGRANA, in welchen Bereichen Bio-Stärke Nahrungs- und Genussmittel veredelt, und rückt auch Getreideproteine wie Weizengluten als pflanzliche Fleischalternative in den Mittelpunkt. Vitaler Weizengluten ist eine hochwertige Proteinquelle und verbessert aufgrund seiner bemerkenswerten Wasserabsorptions- und Viskositätseigenschaften das Mundgefühl, die Textur und das Volumen der zu fertigenden Produkte. Aus dem Segment Zucker rundet die Produktrange verschiedener Bio-Spezialsorten der Marke „Wiener Zucker" – vom Kristallzucker über Staubzucker bis hin zum Gelierzucker zum Einkochen – AGRANAs Messeauftritt ab. Über AGRANA AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 55 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie einer der bedeutendsten Hersteller von Fruchtsaftkonzentraten weltweit und im Segment Stärke bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Für Rückfragen: Mag. (FH) Markus Simak Pressesprecher +43 1 21137 12084