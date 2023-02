EQS-Adhoc: Telekom Austria AG: Informationen der Hauptaktionäre zum Syndikatsvertrag und zur Abspaltung des Funktürme

EQS-Ad-hoc: Telekom Austria AG / Schlagwort(e): Sonstiges Telekom Austria AG: Informationen der Hauptaktionäre zum Syndikatsvertrag und zur Abspaltung des Funktürme 06.02.2023 / 19:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Die Telekom Austria Group (VSE TKA, OTC USA: TKAGY) wurde heute von den beiden Hauptaktionären AMX und ÖBAG informiert, dass diese übereingekommen sind, ihren Syndikatsvertrag für 10 Jahre ab dem heutigen Tag zu erneuern, inklusive einiger Änderungen in der Vorstandsstruktur nach Ablauf der Bestellperiode der derzeitigen Vorstandsmitglieder. Darüber hinaus wurde die Gesellschaft informiert, dass sich die beiden Aktionäre verständigt haben, eine Abspaltung der Funktürme in eine eigene Gesellschaft zu unterstützen, die an der Wiener Börse gelistet werden soll und deren Anteile verhältniswahrend an die Aktionäre der Telekom Austria AG ausgegeben werden sollen. Diese Abspaltung steht unter Vorbehalt aller relevanten Gremialbeschlüsse.