EQS-News: Globaler Meilenstein für PIERER Mobility: Das 1.000.000-ste KTM-Motorrad verlässt das Produktionswerk des strategischen Partners Bajaj in Pune/Indien

Corporate News Wels, 23. Januar 2023 Globaler Meilenstein für PIERER Mobility: Das 1.000.000-ste KTM-Motorrad verlässt das Produktionswerk des strategischen Partners Bajaj in Pune/Indien Die PIERER Mobility AG hat mit ihrer führenden Premium-Motorradmarke KTM in Indien einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Das einmillionste Motorrad - eine KTM Adventure 390 - ist im Produktionswerk Chakan der Bajaj in Pune vom Produktionsband gefahren. In diesem Werk der Bajaj Auto Limited werden Motorräder der Marken KTM (125 cm³ bis 390 cm³) und Husqvarna (125 cm³ bis 401 cm³) seit 2011 für den globalen Vertrieb mitentwickelt und produziert. Das historische Ereignis haben Stefan Pierer, CEO der PIERER Mobility AG, und Rajiv Bajaj, Managing Director & CEO von Bajaj Auto Limited, im Werk in Chakan mitverfolgt. "Die Fertigung ist eine unserer Stärken und das einmillionste KTM-Motorrad ist der Beweis dafür", sagt Rajiv Bajaj. „Als wir 2007 unsere Partnerschaft besiegelten, haben wir uns zum Ziel gesetzt, als strategische Partner Innovationen zu entwickeln, um die Marken von KTM weltweit bekannt zu machen. Eine Million ist erreicht. Es werden noch viele weitere folgen", unterstreicht Bajaj. Stefan Pierer, CEO der PIERER Mobility AG: "Dies ist ein bedeutendes Ereignis für PIERER Mobility und Bajaj Auto. Unser Erfolg wird von vier Säulen getragen: Globalisierung, stetige Innovation, motivierte Mitarbeiter und etablierte Marken. Als Europa's führender Hersteller motorisierter Zweiräder haben wir mit Bajaj den richtigen Partner mit derselben Leidenschaft, um gemeinsam solch erfolgreiche Leistungen zu erbringen. Dies stimmt uns zuversichtlich für die Zukunft." Über Bajaj Auto: Mit 18 Millionen verkauften Motorrädern in über 79 Ländern ist die Marke Bajaj "The World's Favourite Indian". Sie ist Indiens Motorrad-Exporteur Nr. 1, und zwei von drei international verkauften Motorrädern tragen ein Bajaj-Logo. Das Unternehmen ist außerdem der weltweit größte Hersteller von dreirädrigen Fahrzeugen. Bajaj Auto ist das erste Zweiradunternehmen der Welt, das eine Marktkapitalisierung von einer Billion INR erreicht hat, und ist nach wie vor das wertvollste Zweirad- und Dreiradunternehmen der Welt. Seit 75 Jahren liefert das Unternehmen Produkte mit erstklassigem Design und Technologie, die auf kompromissloser Qualität basieren. Das unermüdliche Engagement des Unternehmens für neue Produktinitiativen hat es zukunftsfähig gemacht. Über die PIERER Mobility Gruppe: Die PIERER Mobility AG ist die Dachgesellschaft für Europas führenden Hersteller motorisierter Zweiräder und produziert eine vollständige Premium-Markenpalette von KTM, GASGAS und Husqvarna Motorcycles. Mit ihrer Innovationskraft ist PIERER Mobility AG durch ihre Motorradmarken ein wegweisender Technologieführer für zweirädrige E-Mobilität. Mit Husqvarna E-Bicycles, GASGAS Bicycles, FELT Bicycles und R Raymon wird das Zweiradsortiment komplementiert. Das Premium-Markenangebot bietet weiters Hochleistungskomponenten der Marke WP sowie spezielle KTM X-BOW Hochleistungssportwagen. Kontakt Investor Relations Mag. Melinda Busáné Bellér Tel.: +43 (0) 1 533 1 433 – 70 Email: ir @ pierermobility.com Website: www.pierermobility.com