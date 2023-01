EQS-PVR: STRABAG SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: STRABAG SE STRABAG SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 03.01.2023 / 11:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Wien, 23.12.2022 Überblick 1. Emittent: STRABAG SE 2. Grund der Mitteilung: Sonstiges 3. Meldepflichtige Person Oleg Deripaska 4. Namen der Aktionäre: MKAO Rasperia Trading Limited 5. Datum der Schwellenberührung: 1.1.2023 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person Prozentanteile Prozentanteile der Summe Gesamtzahl der Stimmrechte, die die von der Stimmrechte, Finanz-/sonstigen 7.A + Stimmrechte die zu Aktien Instrumente 7.B in des gehören (7.A) repräsentieren (7.B.1 + % Emittenten 7.B.2) Situation am 27,78 % 57,78 % 85,56 102 600 000 Tag der % Schwellenberührung Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar) Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt Indirekt Direkt Indirekt (§ 130 BörseG (§ 133 BörseG (§ 130 BörseG (§ 133 BörseG 2018) 2018) 2018) 2018) AT000000STR1 28 500 001 27,78 % Subsumme A 28 500 001 27,78 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 Art des Verfalldatum Ausübungsfrist Anzahl der Prozentanteil Instruments Stimmrechte die der Stimmrechte erworben werden können Vorkaufsrecht / na na 59 279 931 57,78 % Right of First Refusal Subsumme B.1 59 279 931 57,78 % B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches Anzahl der Prozentanteil Instruments oder Cash Stimmrechte der Settlement Stimmrechte Subsumme B.2 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Direkt Total Direkt gehaltene Direkt gehaltene von Ziffer Name kontrolliert Stimmrechte Finanz-/sonstige beiden durch Ziffer in Aktien Instrumente (%) (%) (%) 1 Oleg Deripaska Bradmion 2 Holdings 1 Limited 3 Melisantis 2 Limited MKAO 4 Valtoura 3 Limited MKAO 5 Rasperia 4 27,78 % 57,78 % 85,56 % Limited 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: Die vorliegende Beteiligungsmeldung wird aufgrund Kündigung des Syndikatsvertrags vom 23.04.2007 (zuletzt geändert am 15.03.2013) durch die Haselsteiner Familien-Privatstiftung mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2022 erstattet. Die Meldung des Vorkaufsrechts aus vorgenanntem Syndikatsvertrag gemäß Punkt 7.B.1 als Finanzinstrument gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 erfolgt lediglich vorsichtshalber um der formalen Vollständigkeit willen. Erläuternd wird dazu ausgeführt, dass der vorgenannte Syndikatsvertrag wechselseitige Vorkaufsrechte vorsieht, die sich aus Sicht der MKAO Rasperia Trading Limited theoretisch auf 59.279.931 Aktien (= Summe der von den übrigen Syndikatsmitgliedern gehaltenen Aktien) beziehen könnten. Das Vorkaufsrecht der MKAO Rasperia Trading Limited ist gemäß den Bestimmungen des Syndikatsvertrags jedoch den Vorkaufsrechten der übrigen Syndikatsmitglieder nachgelagert und könnte durch MKAO Rasperia Trading Limited nur im Fall ausgeübt werden, dass die übrigen Syndikatsmitglieder ihre wechselseitigen Vorkaufsrechte nicht ausüben. MKAO Rasperia Trading Limited vertritt zudem die Rechtsansicht, dass die Vorkaufsrechte aus dem Syndikatsvertrag nach dessen Beendigung nicht fortwirken. *** This notification is submitted due to termination of the syndicate agreement dated 23.04.2007 (last amended on 15.03.2013) by Haselsteiner Familien-Privatstiftung with effect as of the end of 31.12.2022. The notification of the right of first refusal arising from the aforementioned syndicate agreement pursuant to item 7.B.1 as a financial instrument pursuant to Sec 131 para. 1 no. 1 Stock Exchange Act 2018 is made merely as a precaution for the sake of formal completeness. In this regard, it is noted that the aforementioned syndicate agreement provides for mutual rights of first refusal which, from the perspective of MKAO Rasperia Trading Limited, could theoretically relate to 59,279,931 shares (= sum of the shares held by the other syndicate members). However, according to the provisions of the syndicate agreement, the right of first refusal of MKAO Rasperia Trading Limited is subordinated to the rights of first refusal of the other syndicate members and could only be exercised by MKAO Rasperia Trading Limited in the event that the other syndicate members do not exercise their mutual rights of first refusal. Additionally, MKAO Rasperia Trading Limited takes the legal position that the rights of first refusal arising from the syndicate agreement do not continue to apply after its termination. Wien am 23.12.2022