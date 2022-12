EQS-HV: Frauenthal Holding AG: Abstimmungsergebnisse zur außerordentlichen Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG am 21.12.2022

Frauenthal Holding AG: Abstimmungsergebnisse zur außerordentlichen Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG am 21.12.2022

Tagesordnungspunkt 1: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 Abs 3 „Grundkapital" Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.406.478 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,61 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.406.478 JA 7.367.723 Stimmen. NEIN 38.755 Stimmen. ENTHALTUNG 153.333 Stimmen. Tagesordnungspunkt 2ii: Beschlussfassung der Aktionärin Staller Investments GmbH über die Änderung der Satzung durch Ergänzung in § 13 „Hauptversammlung" Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.484.834 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,51 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.484.834 JA 7.466.599 Stimmen. NEIN 18.235 Stimmen. ENTHALTUNG 74.977 Stimmen. Tagesordnungspunkt 2i: Beschlussfassung des Vorstands und des Aufsichtsrats über die Änderung der Satzung durch Ergänzung in § 13 „Hauptversammlung" Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.484.834 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,51 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.484.834 JA 7.105.231 Stimmen. NEIN 379.603 Stimmen. ENTHALTUNG 74.977 Stimmen.

22.12.2022