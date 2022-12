EQS-News: AGRANA platziert erfolgreich 235 Mio. € ESG-Rating-gebundenes Schuldscheindarlehen mit 3-, 5- und 7-jähriger Laufzeit

AGRANA platziert erfolgreich 235 Mio. € ESG-Rating-gebundenes Schuldscheindarlehen mit 3-, 5- und 7-jähriger Laufzeit

AGRANA Beteiligungs-AG hat im Dezember 2022 erstmalig ein ESG-Rating-gebundenes Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 235 Mio. € erfolgreich am Euro-Kapitalmarkt platziert. Trotz der sehr schwierigen allgemeinen Marktverhältnisse wurde die Transaktion von Investorenseite sehr positiv aufgenommen. Aufgrund der starken Nachfrage war die Transaktion deutlich überzeichnet, sodass das ursprünglich geplante Volumen von 100 Mio. € auf 235 Mio. € aufgestockt wurde.

Im Rahmen der Platzierung wurde das Schuldscheindarlehen mit einer Laufzeit von drei, fünf und sieben Jahren sowohl in fester als auch in variabler Verzinsung angeboten. Der Spread aller Tranchen konnte am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt werden.

Die ESG-Performance der AGRANA-Gruppe, welche durch ein unabhängiges ESG-Rating von ISS (International Shareholder Services) ermittelt wird, führt zu einem Auf- und Abschlag in den Margen der Schuldscheindarlehen.

Die Mittel aus dem Schuldscheindarlehen werden zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet und auch zur Refinanzierung bestehender langfristiger Kredite dienen.

„Dieses Finanzierungsinstrument ist in einem sehr volatilen Umfeld und steigendem Zinsniveau ein wesentlicher Baustein für die mittel- und langfristige Liquiditätssicherung unserer Gruppe", freut sich CFO Stephan Büttner über die gelungene Transaktion.

Begleitet wurde die Transaktion von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), der UniCredit Bank AG, der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank und der Raiffeisen Bank International.

Über AGRANA

AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 55 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa.