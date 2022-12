EQS-News: Wienerberger AG: Wienerberger wird zum europäischen Experten für das Steildach

EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Ankauf Wienerberger AG: Wienerberger wird zum europäischen Experten für das Steildach 20.12.2022 / 08:52 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Wienerberger wird zum europäischen Experten für das Steildach • Wienerberger beabsichtigt, Terreal in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und den USA zu übernehmen. Österreich, Polen und Ungarn bleiben unter der Führung der bisherigen Aktionäre • Terreal ist ein erfolgreicher europäischer Anbieter von innovativen Dach- und Solarlösungen mit Hauptsitz in Frankreich • Wienerberger baut Präsenz vor allem in der Sanierung und Renovierung in Frankreich und Deutschland aus • Kombiniertes Steildachgeschäft wird jährlich etwa 75 Millionen Quadratmeter Dachfläche umsetzen Wien, 20. Dezember 2022 – Die Wienerberger Gruppe, ein führender Anbieter nachhaltiger Baustoffe und Infrastrukturlösungen, gibt die Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Erwerb ausgewählter Kerngeschäfte von Terreal bekannt. Terreal: Ein erfolgreicher europäischer Anbieter von Produkten für die Sanierung und Renovierung von Dächern Der Umfang der Transaktion würde das Geschäft von Terreal in Frankreich, Italien, Spanien und den USA sowie das Geschäft von Creaton in Deutschland und den Benelux-Ländern umfassen, dieses wurde 2020 von Terreal übernommen. Insgesamt umfasst die Transaktion fast 3.000 Mitarbeiter, dadurch würde Wienerberger seine Produktion um 29 Standorte erweitern. Die Übernahme der Terreal-Geschäfte mit einem erwarteten Jahresumsatz von rund 740 Mio. € wäre eine wichtige Ergänzung für Wienerberger, insbesondere im Hinblick auf die neuen Pläne der französischen Regierung zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden. Diese wurden zusammen mit den EU-Vorschriften zur Reduzierung des Strombedarfs verabschiedet. Darüber hinaus betreibt Terreal hochmoderne Einrichtungen, insbesondere in Frankreich einschließlich des Forschungs- und Entwicklungszentrums in Castelnaudary und auch in Deutschland. Der ideale nächste Schritt in der wertschaffenden Wachstumsstrategie von Wienerberger Für Wienerberger wäre die Übernahme von Terreal eine Ergänzung zum bereits bestehenden Geschäft und würde einzigartige Wachstumschancen, insbesondere auf dem französischen und deutschen Markt, bieten. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Position als Branchen-Vorreiter für Innovation und Dekarbonisierung weiter zu stärken. Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender von Wienerberger, unterstreicht die Bedeutung der Übernahme: „Die Sanierung des europäischen Gebäudebestands ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität. Wienerberger sieht in diesem Geschäftsfeld ein enormes Wachstumspotenzial, das es auszubauen gilt. Dieses betrifft vor allem den Bereich der Bedachung einschließlich Solar- und Wassermanagementlösungen. Die Übernahme von Terreal wäre ein idealer nächster Schritt bei der Umsetzung unserer wertschöpfenden Wachstumsstrategie. Ziel ist, unseren Dachabsatz jährlich auf 75 Millionen Quadratmeter zu verdoppeln. Mit dem sich hervorragend ergänzenden Portfolio von Terreal, das perfekt zu unserer eigenen Produktpalette passt. Wir würden unsere Fähigkeit, vor allem in den strategisch wichtigen Märkten Frankreich und Deutschland erstklassige Lösungen anzubieten, weiter verbessern. Zudem würde Wienerberger seine Präsenz in den attraktiven Märkten für Sanierungen und Renovierungen in Frankreich und Deutschland ausbauen. Dank unseres gemeinsamen Fokus auf Nachhaltigkeit, innovative Lösungen und digitale Geschäftsmodelle würden durch die Implementierung unserer Lösungen jährlich 225.000 Tonnen CO[2]-Emissionen eingespart. Darüber hinaus könnten wir nachhaltige Synergien schaffen, indem wir unsere Produktionsanlagen und Technologien aufeinander abstimmen und unsere Produktpalette für das Steildach, einschließlich Zubehör und Dämmung, erweitern. Mit dem Aufbau des ersten echten europäischen Steildach-Experten, der Solar-, Regenwasser- und andere Lösungen für das Dach integriert, schafft Wienerberger eine starke Plattform für weiteres Wachstum.“ Laurent Musy, CEO der Terreal-Gruppe: „In den vergangenen Jahren hat Terreal eine erfolgreiche Strategie des nachhaltigen Wachstums umgesetzt, dank des Engagements unserer Teams, der Unterstützung unserer Kunden, von Kommunen und Aktionären. Allen möchte ich danken. Die erfolgreiche Übernahme und Integration von Creaton in Deutschland und Osteuropa war ein erfreulicher Meilenstein. Jetzt erleben wir eine Zeit, in der uns hohe Energiepreise und die immer dringendere Notwendigkeit der Dekarbonisierung unserer Industrie und des Bauwesens im Allgemeinen vor noch nie dagewesene Herausforderungen stellen. Ein Zusammenschluss mit Wienerberger würde uns ermöglichen, unsere bestehende Strategie dank des Austauschs von Best Practices, Investitionen, Innovation und Digitalisierung zu beschleunigen. Wienerberger ist ein weltweit äußerst renommiertes europäisches Unternehmen mit umfassender Erfahrung in der Tondachziegel- und Ziegelindustrie. Es würde zweifellos von der idealen Ergänzung unseres Produktportfolios und von der Integration der Marken, Vermögenswerte und Ressourcen von Terreal/Creaton profitieren. Dies gilt insbesondere in Frankreich und Deutschland, im Bereich der Steildachlösungen und der Solartechnik. Wienerberger hat ein ambitioniertes industrielles und kommerzielles Geschäftsmodell, das ein nachhaltiges Wachstum unserer Aktivitäten sicherstellen würde. Unsere sehr erfolgreichen Mitarbeiter in Österreich, Polen und Ungarn würden unter der Führung der bisherigen Eigentümer bleiben. Wir werden sie in der Übergangsphase weiterhin unterstützen." Mit der Übernahme von Terreal würde Wienerberger den bisher größten Schritt im Rahmen der wertschaffenden Wachstumsstrategie des Unternehmens setzen, die auf ambitionierten ESG-Kriterien basiert und auf die Entwicklung nachhaltiger Produkte und Lösungen setzt. Dazu hat sich das Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren strategisch völlig neu positioniert und zu einem Komplettanbieter für energieeffiziente Sanierungs-, Neubau- und Wassermanagementlösungen entwickelt. Die Kombination aus innovativen Produkten, technischem Know-how und partnerschaftlich europaweit integrierten Vertriebsmodellen stärkt das Vertriebsnetz von Wienerberger und beschleunigt gleichzeitig die Umsetzung der ambitionierten Umweltschutzziele des Unternehmens. Über Terreal Das vor mehr als 150 Jahren gegründete Unternehmen Terreal mit Hauptsitz in Frankreich ist international tätig und auf Dach-, Solar-, Wand- und Fassadenprodukte spezialisiert. Es vertreibt namhafte Marken wie Creaton, San Marco, Ludowici und GSE Intégration. Neben der Anwendung im Neubau ist das breite Angebot an innovativen und nachhaltigen Lösungen vor allem auf den Sektor der Renovierung und Sanierung ausgerichtet. Einzelheiten der Transaktion Der Abschluss soll im Laufe des Jahres 2023 erfolgen und unterliegt der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden und der Erfüllung anderer für eine Transaktion dieser Art typischer Auflagen. Der Kaufpreis wird durch Barbestände, Bankkredite und eigene Aktien von Wienerberger finanziert, wodurch Wienerberger weiterhin über eine starke Bilanz- und Liquiditätsposition verfügt. Vorläufig und bis zur endgültigen Genehmigung durch die Kartellbehörden wird Terreal sein Geschäft weiterhin völlig eigenständig betreiben.Wienerberger Gruppe Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. Mit gruppenweit 216 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 4,0 Mrd. € und ein bereinigtes EBITDA von 671 Mio. €. 