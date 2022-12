EQS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: EBIT im dritten Quartal 2022|23 mit 39,1 Mio. € deutlich höher als erwartet

EQS-Ad-hoc: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Gewinnwarnung AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: EBIT im dritten Quartal 2022|23 mit 39,1 Mio. € deutlich höher als erwartet 14.12.2022 / 12:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ AD-HOC-MITTEILUNG Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Wien, 14. Dezember 2022 EBIT im dritten Quartal 2022|23 mit 39,1 Mio. € deutlich höher als erwartet Positive Konzern-EBIT-Guidance für das volle Geschäftsjahr 2022|23 wird bestätigt Das Konzern-EBIT (Ergebnis der Betriebstätigkeit) der AGRANA Beteiligungs-AG fiel im dritten Quartal 2022|23 (1. September bis 30. November 2022) mit 39,1 Mio. € höher als erwartet aus (Q3 2021|22: 31,2 Mio. €). Treiber für die deutliche Ergebnisverbesserung in den letzten drei Monaten war insbesondere eine stärkere Performance in den Geschäftsbereichen Zucker und Fruchtsaftkonzentrate. In den ersten drei Quartalen 2022|23 (1. März bis 30. November 2022) erzielte AGRANA ein operatives Ergebnis von 121,6 Mio. € (Q1-3 2021|22: 68,7 Mio. €) und ein EBIT von 50,2 Mio. € (Q1-3 2021|22: 76,0 Mio. €). Die Umsatzerlöse betrugen 2.742,5 Mio. € (Q1-3 2021|22: 2.169,6 Mio. €). in Mio. € Q3 2022|23 Q3 2021|22 Q1-3 Q1-3 2022|23 2021|22 Umsatzerlöse 950,2 745,2 2.742,5 2.169,6 Operatives Ergebnis 35,1 27,7 121,6 68,7 Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen^1 4,1 3,5 17,6 9,6 Ergebnis aus Sondereinflüssen -0,1 0,0 -89,0^2 -2,3 Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) 39,1 31,2 50,2 76,0 ^1 Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden ^2 Inklusive Asset- und Goodwill-Wertminderung im Segment Frucht im Q2 2022|23 Die Guidance eines sehr deutlichen Anstieges (mehr als +50 %) beim Konzern-EBIT für das volle Geschäftsjahr 2022|23 wird trotz der Wertminderung in der Cash-Generating-Unit Frucht im zweiten Quartal bestätigt (EBIT 2021|22: 24,7 Mio. €). Beim operativen Ergebnis wird mit einem deutlichen Anstieg (mehr als +10 % bis +50 %) gerechnet (Operatives Ergebnis 2021|22: 86,5 Mio. €). Der Prognose liegen die Annahmen zugrunde, dass der Krieg in der Ukraine regional begrenzt bleibt, die physische Versorgung mit Energie und Rohstoffen gewährleistet ist und die insbesondere im Rohstoff- und Energiebereich deutlich gestiegenen Preise in angepassten Kundenkontrakten weitergegeben werden können. Weitere Details zum Geschäftsverlauf in den ersten drei Quartalen 2022|23 und nähere Informationen zu den einzelnen Segmenten veröffentlicht der Konzern wie geplant am 12. Jänner 2023. Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.