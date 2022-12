ViennaEstate Immobilien AG: DG-Ausbau und Generalsanierung des späthistorischen Schmuckstücks Hartmanngasse 13 in 1050 Wien

EQS-Media / 13.12.2022 / 10:30 CET/CEST ViennaEstate Immobilien AG: DG-Ausbau und Generalsanierung des späthistorischen Schmuckstücks Hartmanngasse 13 in 1050 Wien Wien, 13. Dezember 2022 – Eine wahrhaft prachtvolle Erscheinung ist dieses späthistorische Wohnhaus mit seiner Dekorfassade im weißen Barockstil. Erbaut wurde dieses Schmuckstück in den Jahren 1883-1885, nun ist es an der Zeit das gesamte Potential des Hauses zu nutzen. Das Dachgeschoß wird um insgesamt 1.141 m^2 bzw. 15 Wohnungen erweitert, die 24 Wohnungen im Bestand sowie die Stiegenhäuser generalsaniert. Das bestehende Gründerzeitgebäude aus der Jahrhundertwende, bestehend aus vier Stiegen und zwei Innenhöfen, wird mit einem zweigeschossigen Dachgeschoßausbau über seiner gesamten bestehenden Grundrissfläche erweitert. Auf zwei Ebenen entstehen so 15 neue Wohnungen im Mix von 60 bis 117 m². Zusätzliche Terrassenflächen von 220 m² erweitern die Wohnflächen. Die 24 freien Bestandseinheiten werden komplett generalsaniert. Außerdem werden in den beiden Innenhöfen Balkone für die Bestandswohnungen geschaffen. Im Zuge der Ausbauarbeiten erfolgt der Einbau von drei barrierefreien Aufzügen, zudem werden die Allgemeinflächen (Stiegenhaus, Hof, etc.) saniert. Das Haus wird an die Fernwärme Wien angeschlossen. Die Baufertigstellung ist für Juni 2024 geplant. Stilvoller Aus- und Umbau zum Schutz der historischen Substanz „Bei diesem prachtvollen Wohnhaus im Barockstil war es uns wichtig, die Immobilie besonders stilvoll zu entwickeln, um bei den umfangreichen Um- und Ausbauarbeiten die solide Substanz des Bestands zu bewahren und zu nutzen“, betont Mag. Peter Lazar, Vorstandsvorsitzender der ViennaEstate Immobilien AG. Die ViennaEstate plant als Projektentwickler und Asset Manager für den Immobilien-Eigentümer BMK Real Estate GmbH alle Belange rund um Sanierung und Umbau, die Baufirma Mandlbauer Bau GmbH ist Generalunternehmer. Zwischen Gürtel und Wienfluss, urigen Gastgärten und buntem Markttreiben Mitten im Herzen des fünften Bezirks, neben der Wiedner Hauptstraße und dem neuen Hauptbahnhof, der mit seinen zahlreichen Geschäften und Lokalen für eine perfekte Infrastruktur sorgt, liegt das Wohnhaus Hartmanngasse 13. Zahlreiche öffentliche Verkehrsmittel sowie Parkanlagen sind fußläufig erreichbar. Die Öffis erschließen auch die Wiener Innenstadt sowie das Wiener Umland binnen weniger Minuten. Bildindex Visualisierung Hartmanngasse 13 steht hier zum Download zur Verfügung [1] https://www.viennaestate.com/medien/ Der Abdruck ist für Pressezwecke unter Angabe des Copyrights honorarfrei. Direktkontakt ViennaEstate Immobilien AG, Janis-Joplin-Promenade 26/OG 7, 1220 Wien T +43 1 236 01 55 I @ [2]hoffmann @ viennaestate.com I [3] www.viennaestate.com Ende der Pressemitteilung ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Emittent/Herausgeber: ViennaEstate Immobilien AG Schlagwort(e): Immobilien 13.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: ViennaEstate Immobilien AG Janis-Joplin-Promenande 26 / 7.OG 1220 Wien Österreich Internet: https://www.viennaestate.com/ EQS News ID: 1510807 Ende der Mitteilung EQS-Media 1510807 13.12.2022 CET/CEST References Visible links 1. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8fda6174367fbdd16b4acfff53620578&application_id=1510807&site_id=apa_ots_austria&application_name=news 2. hoffmann @ viennaestate.com 3. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a876e60e3cc8f5285371ad18f554d7a2&application_id=1510807&site_id=apa_ots_austria&application_name=news