EQS-Adhoc: Maschinenfabrik HEID AG: Verkauf der Betriebsliegenschaften in Stockerau

EQS-Ad-hoc: Maschinenfabrik HEID AG / Schlagwort(e): Verkauf Maschinenfabrik HEID AG: Verkauf der Betriebsliegenschaften in Stockerau 09.12.2022 / 13:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Maschinenfabrik HEID AG: Verkauf der Betriebsliegenschaften in Stockerau Stockerau, am 09. Dezember 2022: Maschinenfabrik HEID Aktiengesellschaft, Heid-Werkstraße 13, 2000 Stockerau, hat heute die Betriebsliegenschaften in Stockerau (diverse Grundstücke in der Katastralgemeinde 11142 Stockerau mit insgesamt 25.103 m² bzw 33.168 m²) an die HI-Haas Immobilien GmbH und die HA-Haas Agrar GmbH (Sitz in Stockerau) verkauft. Der Kaufpreis beträgt insgesamt bis zu EUR 4.250.000,00. Die Kaufverträge beinhalten übliche Closing Bedingungen (insbesondere grundverkehrsrechtliche Genehmigung), Garantien und Haftrücklässe. Der verbleibende Geschäftsbetrieb wird nach dem Verkauf fortgeführt. Maschinenfabrik HEID AG ist weiterhin im Bereich des Verkaufs von Ersatzteilen und als Beteiligungsgesellschaft tätig. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 09.12.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Sprache: Deutsch Unternehmen: Maschinenfabrik HEID AG HEID-Werkstrasse 13 2000 Stockerau Österreich Telefon: +43 2266 71262 E-Mail: heid @ aon.at Internet: http://heid.info/ ISIN: AT0000690151 WKN: 871099 Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1509721 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1509721 09.12.2022 CET/CEST