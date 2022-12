EQS-News: Wolford AG: Wolford AG komplettiert Führungsteam

Am 1. Dezember hat Valentina Rainone (44) als Leiterin Finanzen ihre Arbeit bei der Wolford AG aufgenommen. Sie wird alle Aufgaben eines Chief Financial Officers (CFO) wahrnehmen, ohne direkt dem Vorstand anzugehören. Valentina Rainone startete als Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin bei PWC und sammelte umfassende Führungserfahrung in den Finanzabteilungen verschiedener internationaler Luxusmode-, Einzelhandels- und Sportmarken wie Nike, Fendi und Ermanno Scervino. Zuletzt verantwortete sie als Global CFO die globale Finanzabteilung bei der italienischen Luxusmarke Marni (Teil der OTB Gruppe). Die Wolford AG wird auch weiterhin von einem zweiköpfigen Vorstandsteam geführt: Neben Silvia Azzali, seit November 2019 Chief Commercial Officer (CCO), agiert Paul Kotrba interimistisch als Chief Operation Officer (COO). Heute hat der Aufsichtsrat der Wolford AG sein Mandat bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Wie Wolford bereits am 28. November adhoc meldete, wird ab 1. Juli 2023 Ralf Polito (47) als neuer COO sein Amt antreten. Polito ist derzeit beim Passauer Hemden- und Blusenspezialist Eterna als Chief Operating Officer für Logistik, Eigenproduktion und Fremdzukauf zuständig, davor war er in verschiedenen Führungspositionen bei Triumph International aktiv. Er wird als COO die Bereiche Supply Chain und Produktion, Legal, Investor Relations, IT leiten sowie das Projektmanagement verantworten.